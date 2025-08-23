X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র কবে, কোথায় জানালেন ট্রাম্প

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০১আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০১
ওভাল অফিসে ট্রাম্প-ইনফান্তিনো

ফিফা বিশ্বকাপে কোন গ্রুপে কে খেলবে, তা জানা যায় জমকালো ড্র অনুষ্ঠানে। শুক্রবার অপ্রত্যাশিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন, কবে কোথায় হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র।

ওভাল অফিসে এক ইভেন্ট চলাকালে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে পাশে রেখেই এই অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ও ভেন্যু ঘোষণা করেন ট্রাম্প।

আগামী ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে হবে আগামী বিশ্বকাপের ড্র। এবারই প্রথম তিন দেশ মিলে আয়োজন করছে বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হবে ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট। চারটি করে দল নিয়ে ১২ গ্রুপ হবে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের সঙ্গে সেরা ৮ তৃতীয় দল যাবে নক আউটে।

এরই মধ্যে ১৬টি ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি, মেক্সিকোর তিনটি ও কানাডার দুটি ভেন্যু।

তিন আয়োজক দেশের সঙ্গে ১০টি দল বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে। জাপান, নিউজিল্যান্ড, ইরান, আর্জেন্টিনা, উজবেকিস্তান, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া ও ইকুয়েডর তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে দর্শকদের জন্য টিকিট ছাড়া হবে।

/এফএইচএম/
বিষয়:
ডোনাল্ড ট্রাম্প
সম্পর্কিত
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের পরিকল্পনা নেই: রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়ের প্রস্তাব পুতিনের ফাঁদ: ইইউ’র শীর্ষ কূটনীতিক
ইউক্রেনে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য পুতিনের যত দাবি
সর্বশেষ খবর
কেনের হ্যাটট্রিকে লাইপজিগকে গুঁড়িয়ে দিলো বায়ার্ন
কেনের হ্যাটট্রিকে লাইপজিগকে গুঁড়িয়ে দিলো বায়ার্ন
গোপালগঞ্জের সব মানুষ খারাপ না, তাদের সঙ্গে জুলুম করবেন না: নুর
গোপালগঞ্জের সব মানুষ খারাপ না, তাদের সঙ্গে জুলুম করবেন না: নুর
যশোরে সাপের কামড়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু
যশোরে সাপের কামড়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু
চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে আছে ‘বিপজ্জনক’ তিন শতাধিক কনটেইনার
চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে আছে ‘বিপজ্জনক’ তিন শতাধিক কনটেইনার
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media