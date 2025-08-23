কেনের হ্যাটট্রিকে লাইপজিগকে গুঁড়িয়ে দিলো বায়ার্ন

হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখের বুন্দেসলিগা ট্রফি ধরে রাখার মিশন শুরু হলো উড়ন্ত জয়ে। শুক্রবার তারা আরবি লাইপজিগকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে।
হাফটাইমের পর ১৫ মিনিটের স্পেল ছাড়া বাভারিয়ানরা পুরো ম্যাচে দাপট দেখায়, যখন আন্তোনিও নুসা অতিথিদের হয়ে একটি গোল শোধ দেওয়ার কাছে ছিলেন। তার একটি গোল বাতিলও হয়।
বুন্দেসলিগা অভিষেকে লুইস দিয়াজ এদিন কেনের হ্যাটট্রিকে দুটি গোল বানিয়ে দেন। ম্যাচে দ্বিতীয় গোলও করেন এই ২৮ বছর বয়সী কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড। ফ্রান্সের ২৩ বছর বয়সী মিডফিল্ডার মিখায়েল অলিসে করেন জোড়া গোল।
২৭তম মিনিটে গোলমুখ খোলেন অলিসে। পাঁচ মিনিট পর স্বাগতিক ভক্তদের উল্লাসে মাতান দিয়াজ। কেন ও সার্জ গিন্যাব্রির সম্পৃক্ততায় তার গতিময় শটে বল ক্রসবারের নিচে লেগে জাল কাঁপায়।
দুই মিনিট পর অলিসে তার দ্বিতীয় গোল করেন। গিন্যাব্রির ডিফেন্স চেড়া পাসে ফরাসি উইঙ্গার আবার জালের দেখা পান।
বিরতির পর লাইপজিগ ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয়। নতুন ক্লাবের হয়ে বুন্দেসলিগায় অভিষিক্ত ছয় কোচের একজন ওলে ওয়ের্নার। বিরতিতে তিনি দলকে তাঁতিয়ে দেন। যদিও কেন নিজেকে শেষ অর্ধে খুঁজে পাওয়ায় বিধ্বস্ত হতে হয়েছে লাইপজিগকে।
৬৩ মিনিটে দিয়াজের পাস ধরে পিটার গুলাকসিকে পরাস্ত করেন কেন। ৬৮ মিনিটে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ত কম্পানি চারটি পরিবর্তন আনলেও লাইপজিগ সুবিধা নিতে পারেনি।
৭৪তম মিনিটে আবার দিয়াজের অ্যাসিস্টে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন কেন। চার মিনিট পর মৌসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।