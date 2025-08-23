X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেনের হ্যাটট্রিকে লাইপজিগকে গুঁড়িয়ে দিলো বায়ার্ন

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫
কেনের হ্যাটট্রিক

হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখের বুন্দেসলিগা ট্রফি ধরে রাখার মিশন শুরু হলো উড়ন্ত জয়ে। শুক্রবার তারা আরবি লাইপজিগকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে।

হাফটাইমের পর ১৫ মিনিটের স্পেল ছাড়া বাভারিয়ানরা পুরো ম্যাচে দাপট দেখায়, যখন আন্তোনিও নুসা অতিথিদের হয়ে একটি গোল শোধ দেওয়ার কাছে ছিলেন। তার একটি গোল বাতিলও হয়।

বুন্দেসলিগা অভিষেকে লুইস দিয়াজ এদিন কেনের হ্যাটট্রিকে দুটি গোল বানিয়ে দেন। ম্যাচে দ্বিতীয় গোলও করেন এই ২৮ বছর বয়সী কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড। ফ্রান্সের ২৩ বছর বয়সী মিডফিল্ডার মিখায়েল অলিসে করেন জোড়া গোল।

২৭তম মিনিটে গোলমুখ খোলেন অলিসে। পাঁচ মিনিট পর স্বাগতিক ভক্তদের উল্লাসে মাতান দিয়াজ। কেন ও সার্জ গিন্যাব্রির সম্পৃক্ততায় তার গতিময় শটে বল ক্রসবারের নিচে লেগে জাল কাঁপায়।

দুই মিনিট পর অলিসে তার দ্বিতীয় গোল করেন। গিন্যাব্রির ডিফেন্স চেড়া পাসে ফরাসি উইঙ্গার আবার জালের দেখা পান। 

বিরতির পর লাইপজিগ ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয়। নতুন ক্লাবের হয়ে বুন্দেসলিগায় অভিষিক্ত ছয় কোচের একজন ওলে ওয়ের্নার। বিরতিতে তিনি দলকে তাঁতিয়ে দেন। যদিও কেন নিজেকে শেষ অর্ধে খুঁজে পাওয়ায় বিধ্বস্ত হতে হয়েছে লাইপজিগকে।

৬৩ মিনিটে দিয়াজের পাস ধরে পিটার গুলাকসিকে পরাস্ত করেন কেন। ৬৮ মিনিটে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ত কম্পানি চারটি পরিবর্তন আনলেও লাইপজিগ সুবিধা নিতে পারেনি।

৭৪তম মিনিটে আবার দিয়াজের অ্যাসিস্টে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন কেন। চার মিনিট পর মৌসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

/এফএইচএম/
বিষয়:
বায়ার্ন মিউনিখ
সম্পর্কিত
বায়ার্নকে প্রথমবার হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বেনফিকা
ফ্রি ট্রান্সফারে বায়ার্নে জার্মান ডিফেন্ডার টাহ
অবশেষে খরা ঘুচলো কেইনের, বুন্দেসলিগা জিতেছে বায়ার্ন
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
বেবিচকে ঝুলে আছে ৮৮৬ কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ
বেবিচকে ঝুলে আছে ৮৮৬ কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ
সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, আহত ১৫
সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, আহত ১৫
দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও পিএসজির জয়
দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও পিএসজির জয়
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media