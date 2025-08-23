বাহরাইনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন হলো?

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাই ফুটবলকে সামনে রেখে বাহরাইনে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচেও হেরেছে বাংলাদেশ। ক্লোজড ডোর ম্যাচ থাকায় আনুষ্ঠানিক ফল জানানো হয়নি। তবে সূত্রে জানা গেছে স্বাগতিকদের কাছে ৪-২ গোলে হেরেছে সাইফুল বারী টিটুর দল। দুইবার এগিয়ে থেকেও জিততে পারেননি আল আমিনরা।
প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। এর আগে প্রথম ম্যাচে ১-০ গোলে হারতে হয়েছিল।
বাংলাদেশের হয়ে গোল করেন মিরাজুল ইসলাম ও আরমান ফয়সাল আকাশ।
ভিয়েতনামে যাওয়ার আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিলো বাংলাদেশ দল।
ম্যাচ শেষে আজ সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশু বলেছেন, ‘বাহরাইনে দুটি ম্যাচ খেলার মাধ্যমে ভিয়েতনামের জন্য আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন ক্যাম্পে ২৪ জন রয়েছে। ২৪ জনই ম্যাচ খেলার সময় পেয়েছে। বাফুফেকে ধন্যবাদ আমাদের এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
এখন মূল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে দলকে। ৩, ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে শুরু হতে যাওয়া এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম, ইয়েমেন এবং সিঙ্গাপুর। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ সরাসরি মূল আসরে জায়গা করে নেবে।