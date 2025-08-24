X
দুই গোলে পিছিয়েও বার্সার দারুণ জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৮আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৯
জয়সূচক গোলের কারিগর ইয়ামাল।

প্রথমার্ধে যেভাবে খেলা হচ্ছিল তাতে বার্সেলোনাকে হতাশ করে ছেড়েছিল লেভান্তে। দুই গোলে পিছিয়ে বিরতিতে যায় কাতালানরা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে কাতালানরা দেখিয়েছে কেন তারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। তিন মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল শোধ দিয়ে পরে শেষ দিকে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে লা লিগায় লেভান্তেকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। 

সমতা নিয়ে জয়সূচক গোলটির জন্য একেবারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয় কাতালানদের। জয়ের কারিগর মূলত লামিনে ইয়ামাল। তার ক্রস থেকেই ৯০+১ মিনিটে হয়েছে আত্মঘাতী গোল।

এই ম্যাচে এবারই প্রথম ফুল ডেব্যু করেছিলেন মার্কাস র‌্যাশফোর্ড। ১৫ মিনিটে ইভান রোমেরোর গোলের আগে লেভান্তে আরও একবার জাল কাঁপিয়েছিল। অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেটা। বার্সা তারপর সমতা ফেরানোর সুযোগও পেয়েছিল। কিন্তু তোরেস বক্সের মধ্যে বল পেয়েও সেটা মেরে বসেন ক্রসবারে! তার পর আরও কিছু সুযোগ নষ্ট করে তারা। এই সুযোগে তাদের আরও চাপে ফেলে লেভান্তে। ৪৫+৭ মিনিটে বার্সার হ্যান্ডবলের সুযোগে পেনাল্টি পেয়ে ব্যবধান বাড়ান লুইস মোরালেস। 

এই সময় পেদ্রি ও র‌্যাশফোর্ড ভালোই রসায়ন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ইংলিশ ফরোয়ার্ড সেই প্রভাব ফেলতে পারেননি। বিরতির সময় তাকেসহ মার্ক কাসাদোকে উঠিয়ে নেন কোচ। নামেন দানি ওলমো ও গাভি। তার পর খেলা শুরুর ৪ মিনিটের মাথায় ব্যবধান কমান পেদ্রি। তিন মিনিট বাদে রাফিনহার ক্রস থেকে দারুণ ভলিতে স্কোর ২-২ করে দেন তোরেস। 

তার পর জয়সূচক গোলের খোঁজে থাকা অবস্থায় বার্সা বেশ কিছু সুযোগ নষ্টও করে। ক্যাম্পোসকে সরাসরি হেড করেছেন তোরেস। রাফিনহা শট নেন লক্ষ্যের একেবারে বাইরে। শেষ পর্যন্ত বার্সার কাঙ্ক্ষিত গোলটি আসে যোগ হওয়া সময়ে। লামিনে ইয়ামালের বিপজ্জনক একটি ক্রস লেভান্তে ডিফেন্ডার এলগেজাবেল হেড করে ক্লিয়ার করতে গেলে তা জড়ায় নিজেদের জালে। 

/এফআইআর/   
বিষয়:
লা লিগাবার্সেলোনা
