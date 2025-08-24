X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৫আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০২
বাংলাদেশের গোল উদযাপন

সাফ অনূর্ধ-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আবারও জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে আজ নেপালের বিপক্ষে জয় পেয়েছে আলপি-সুরভীরা। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-০ গোলে জিতেছে। 

ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিতেছে। প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যায় মাহবুবুর রহমান লিটুর দল।

৬ মিনিটে উম্মে কুলসুমের দুর্বল শট যায় গোলকিপার বরাবর।

পরের মিনিটে গোলমুখ থেকে আলপি আক্তার ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। এক ডিফেন্ডারের পায়ে বল লেগে চলে যায় ফাঁকায় থাকা প্রীতির কাছে। তার শটও থাকেনি লক্ষ্যে।

১৪ মিনিটে প্রীতির প্লেসিং শটে ফিস্ট করে ফেরান বলের লাইনে থাকা গোলকিপার।

২০ মিনিটে নেপালের ইয়াম কুমারী চিপ শট নিতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু বলের নাগাল পাননি। 

৩৫ মিনিটে অনেকটা ফাঁকা পোস্ট পেয়েও সুরভী আকন্দ প্রীতি বাইরে শট নিয়ে হতাশ করেন। এর ছয় মিনিট পর খোলে ম্যাচের ডেডলক। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে মামনি চাকমা এগিয়ে বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান। জটলার মধ্যে এক পর্যায়ে বল এসে পড়ে ফাঁকায় থাকা থুইনুই মারমার পায়ে। দৃষ্টিনন্দন শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি। 

৪৫ মিনিটে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ। আক্রমণ ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বক্সের বাইরে বেরিয়ে আসেন গোলকিপার, কিন্তু পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। তাকে কাটিয়ে ফাঁকা পোস্টে ডান পায়ের শটে অনায়াসে বল পৌঁছে দেন প্রীতি।

৫৫ মিনিটে নেপাল সুযোগ পায়। তবে সাহারা লিম্বুর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

৭৯ মিনিটে কাছের পোস্টে নেওয়া প্রীতির শট প্রতিহত হয় ক্রসবারের বাধায়। পাঁচ মিনিট পর থুইনুইয়ের দূরপাল্লার শটও ফিরে আসে পোস্টে লেগে। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে প্রীতির আরেকটি শট পোস্ট কাঁপিয়ে ফেরে।

যোগ করা সময়ে প্রীতির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। একটু পর বদলি রিয়া গোলকিপারকে কাটিয়ে দারুণভাবে ফিনিশ করেন।

২৭ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে আবারও মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
এবার ভুটানে গেলেন সাফ জয়ী শিউলি
ভারতের কাছে হারলো বাংলাদেশ 
লাওসে আবারও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আফঈদারা, তবে...
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য চরম অপমানজনক: জাসদ
বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য চরম অপমানজনক: জাসদ
রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মজিজ্ঞাসার এখনই সময়: টিআইবি
রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মজিজ্ঞাসার এখনই সময়: টিআইবি
মার্কিন বশ্যতা মানবে না ইরান: খামেনি
মার্কিন বশ্যতা মানবে না ইরান: খামেনি
রাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
রাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media