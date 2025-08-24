নেপালকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আবারও জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে আজ নেপালের বিপক্ষে জয় পেয়েছে আলপি-সুরভীরা। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-০ গোলে জিতেছে।
ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিতেছে। প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যায় মাহবুবুর রহমান লিটুর দল।
৬ মিনিটে উম্মে কুলসুমের দুর্বল শট যায় গোলকিপার বরাবর।
পরের মিনিটে গোলমুখ থেকে আলপি আক্তার ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। এক ডিফেন্ডারের পায়ে বল লেগে চলে যায় ফাঁকায় থাকা প্রীতির কাছে। তার শটও থাকেনি লক্ষ্যে।
১৪ মিনিটে প্রীতির প্লেসিং শটে ফিস্ট করে ফেরান বলের লাইনে থাকা গোলকিপার।
২০ মিনিটে নেপালের ইয়াম কুমারী চিপ শট নিতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু বলের নাগাল পাননি।
৩৫ মিনিটে অনেকটা ফাঁকা পোস্ট পেয়েও সুরভী আকন্দ প্রীতি বাইরে শট নিয়ে হতাশ করেন। এর ছয় মিনিট পর খোলে ম্যাচের ডেডলক। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে মামনি চাকমা এগিয়ে বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান। জটলার মধ্যে এক পর্যায়ে বল এসে পড়ে ফাঁকায় থাকা থুইনুই মারমার পায়ে। দৃষ্টিনন্দন শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি।
৪৫ মিনিটে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ। আক্রমণ ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বক্সের বাইরে বেরিয়ে আসেন গোলকিপার, কিন্তু পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। তাকে কাটিয়ে ফাঁকা পোস্টে ডান পায়ের শটে অনায়াসে বল পৌঁছে দেন প্রীতি।
৫৫ মিনিটে নেপাল সুযোগ পায়। তবে সাহারা লিম্বুর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।
৭৯ মিনিটে কাছের পোস্টে নেওয়া প্রীতির শট প্রতিহত হয় ক্রসবারের বাধায়। পাঁচ মিনিট পর থুইনুইয়ের দূরপাল্লার শটও ফিরে আসে পোস্টে লেগে। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে প্রীতির আরেকটি শট পোস্ট কাঁপিয়ে ফেরে।
যোগ করা সময়ে প্রীতির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। একটু পর বদলি রিয়া গোলকিপারকে কাটিয়ে দারুণভাবে ফিনিশ করেন।
২৭ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে আবারও মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।