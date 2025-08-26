রিয়ালে ১০ বছরে ২৩ ট্রফি জিতে লেভারকুসেনে ভাসকেজ

লুকা মদরিচের পর আরেক লিজেন্ড লুকাস ভাসকেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। গত জুলাইয়ে তারা ঘোষণা দেয়, আর মাদ্রিদে ফিরছেন না স্প্যানিশ রাইট ব্যাক। নতুন গন্তব্য খুঁজে পেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার তাকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে নিজেদের করে নিয়েছে বেয়ার লেভারকুসেন।
৩৪ বছর বয়সী ভাসকেজ সম্প্রতি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ খেলে রিয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল তার। স্পেনের অন্য ক্লাব থেকে প্রস্তাব পেলেও রিয়ালের মুখোমুখি হতে চাননি তিনি। তাই বেছে নিয়েছেন লেভারকুসেনকে।
দুই বছরের জন্য বুন্দেসলিগা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ভাসকেজ, পরবেন ২১ নম্বর জার্সি। রিয়ালের সঙ্গে ১০ বছরের লম্বা ক্যারিয়ারে ২৩টি ট্রফি জিতেছেন তিনি। পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও চারটি লা লিগা শিরোপা তার সাফল্যকে রাঙিয়ে দিয়েছে। ক্লাবটির সঙ্গে ৪০২ ম্যাচ খেলা ভাসকেজ ২০০৭ সালে ক্লাবের যুব একাডেমিতে যোগ দেন ১৬ বছর বয়সে। এস্পানিওলে এক মৌসুম ধারে খেলে ২০১৫ সালে মাদ্রিদের সিনিয়র দলে অভিষিক্ত হন ভাসকেজ।
ভাসকেজ বললেন, ‘এখন আমি বেয়ার লেভারকুসেনে আমার ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছি। এই ক্লাবের এক সময়ের কোচ জাভি আলোনসো ও আমার দীর্ঘদিনের সতীর্থ দানি কারাভাহাল মাদ্রিদে (লেভারকুসেন সম্পর্কে) অনেক কিছু বলেছে।’