এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ওমান, লেবানন ও কুয়েতের গ্রুপে কিংস

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ‘বি’ গ্রুপে অবস্থান হয়েছে বসুন্ধরা কিংসের। সেখানে তাদের সঙ্গী ওমানের আল সিব ক্লাব, লেবাননের আল আনসার এফসি ও কুয়েতের কুয়েত এফসি ক্লাব।
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে হওয়া ড্রতে চার নম্বর পটে ছিল বসুন্ধরা কিংস। এক নম্বর পট থেকে ‘বি’ গ্রুপে এসেছে আল সিব ক্লাব। দুই নম্বর পট থেকে এসেছে আল আনসার এফসি আর তিন নম্বর পট থেকে এসেছে কুয়েত এফসি ক্লাব।
ড্রয়ের সিডিং অনুযায়ী নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানের আল সিব ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার কথা বসুন্ধরা কিংসের। আগামী ২৫ অক্টোবর মাঠে গড়াবে প্রথম ম্যাচ। ভেন্যু কুয়েত।
গ্রুপ বি: বসুন্ধরা কিংস (বাংলাদেশ), আল সিব ক্লাব (ওমান), আল আনসার এফসি (লেবানন), কুয়েত এফসি (কুয়েত)।