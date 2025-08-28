X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ওমান, লেবানন ও কুয়েতের গ্রুপে কিংস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৬আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৩
বসুন্ধরা কিংসের দলীয় ছবি।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ‘বি’ গ্রুপে অবস্থান হয়েছে বসুন্ধরা কিংসের। সেখানে তাদের সঙ্গী ওমানের আল সিব ক্লাব, লেবাননের আল আনসার এফসি ও কুয়েতের কুয়েত এফসি ক্লাব।   

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে  হওয়া ড্রতে চার নম্বর পটে ছিল বসুন্ধরা কিংস। এক নম্বর পট থেকে ‘বি’ গ্রুপে এসেছে আল সিব ক্লাব। দুই নম্বর পট থেকে এসেছে আল আনসার এফসি আর তিন নম্বর পট থেকে এসেছে কুয়েত এফসি ক্লাব। 

ড্রয়ের সিডিং অনুযায়ী নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানের আল সিব ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার কথা বসুন্ধরা কিংসের। আগামী ২৫ অক্টোবর মাঠে গড়াবে প্রথম ম্যাচ। ভেন্যু কুয়েত। 

গ্রুপ বি: বসুন্ধরা কিংস (বাংলাদেশ), আল সিব ক্লাব (ওমান), আল আনসার এফসি (লেবানন), কুয়েত এফসি (কুয়েত)।

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
ঘরোয়া ফুটবলবসুন্ধরা কিংস
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে লতিফ সিদ্দিকী
যথাযথ প্রক্রিয়ায় পুশইন হচ্ছে দাবি বিএসএফ ডিজির
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সুযোগ নেই: আইএসপিআর
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
