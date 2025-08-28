বার্সেলোনার সামনে পিএসজি-চেলসি, রিয়ালের প্রতিপক্ষ লিভারপুল-ম্যানসিটি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত আসরে ছিল না কোনও গ্রুপ পর্ব। নতুন ফরম্যাটে হয়েছিল ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াই। এবারও তাই। বৃহস্পতিবার মোনাকোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩৬ দলের ২০২৫-২৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পর্বের ড্র।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম রাউন্ডে রিয়াল মাদ্রিদ আবারও লিভারপুলকে লড়বে। ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটিকেও পেয়েছে তারা। বার্সেলোনা পেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ী চেলসিকে।
রিয়াল তাদের হোম ম্যাচ খেলবে ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাস, মার্সেই ও মোনাকোর বিপক্ষে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা বাকি চার ম্যাচ খেলবে লিভারপুল, বেনফিকা, অলিম্পিয়াকোস ও কাইরাত আলমাতির মাঠে।
বার্সেলোনা ঘরের মাঠে খেলবে পিএসজি, আইনত্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট, অলিম্পিয়াকোস ও কোপেনহেগেনের বিপক্ষে। চেলসি, ক্লাব ব্রুজ, স্লাভিয়া প্রাহা ও নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মাঠে বাকি চার ম্যাচ খেলবে হ্যান্সি ফ্লিকের দল।
বায়ার্ন মিউনিখ, আইনত্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট, অলিম্পিয়াকোস ও কোপেনহেগকে স্বাগত জানাবে পিএসজি। তাদের অ্যাওয়ে ম্যাচ চেলসি, ক্লাব ব্রুগ, স্পোর্টিং সিপি ও অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে।
লিগ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে আটটি করে ম্যাচ। এই আট ম্যাচের চারটি খেলবে ঘরের মাঠে এবং অন্য চারটি প্রতিপক্ষের মাঠে।
পট-১ এর ড্র-
বায়ার্ন মিউনিখ: চেলসি (হোম), প্যারিস সেন্ট জার্মেই (অ্যাওয়ে), ক্লাব ব্রুগ (হোম), আর্সেনাল (অ্যাওয়ে), স্পোর্টিং সিপি (হোম), পিএসভি আইন্দহোভেন (অ্যাওয়ে), ইউনিয়ন এসজি (হোম), পাফোস (অ্যাওয়ে)।
চেলসি: বার্সেলোনা (হোম), বায়ার্ন মিউনিখ (অ্যাওয়ে), বেনফিকা (হোম), আতালান্তা (অ্যাওয়ে), অ্যাজাক্স (হোম), নাপোলি (অ্যাওয়ে), পাফোস (হোম), কারাবাগ (অ্যাওয়ে)।
রিয়াল মাদ্রিদ: ম্যানচেস্টার সিটি (হোম), লিভারপুল (অ্যাওয়ে), জুভেন্টাস (হোম), বেনফিকা (অ্যাওয়ে), মার্সেই (হোম), অলিম্পিয়াকোস (অ্যাওয়ে), মোনাকো (হোম), এবং কাইরাত আলমাতি (অ্যাওয়ে)।
ইন্টার মিলান: লিভারপুল (হোম), বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (অ্যাওয়ে), আর্সেনাল (হোম), অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ (অ্যাওয়ে), স্লাভিয়া প্রাগ (হোম), অ্যাজাক্স (অ্যাওয়ে), কাইরাত আলমাতি (হোম), ইউনিয়ন এসজি (অ্যাওয়ে)।
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড: ইন্টার মিলান (হোম), ম্যানচেস্টার সিটি (অ্যাওয়ে), ভিয়ারিয়াল (হোম), জুভেন্টাস (অ্যাওয়ে), বোডো/গ্লিম্ট (হোম), টটেনহ্যাম (অ্যাওয়ে), অ্যাথলেটিক ক্লাব (হোম), কোপেনহেগেন (অ্যাওয়ে)।
লিভারপুল: রিয়াল মাদ্রিদ (হোম), ইন্টার মিলান (অ্যাওয়ে), অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ (হোম), আইনত্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট (অ্যাওয়ে), পিএসভি আইন্দহোভেন (হোম), মার্সেই (অ্যাওয়ে), কারাবাগ (হোম), এবং গ্যালাতাসারে (অ্যাওয়ে)।
বার্সেলোনা: প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (হোম), চেলসি (অ্যাওয়ে), আইনত্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট (হোম), ক্লাব ব্রুগ (অ্যাওয়ে), অলিম্পিয়াকোস (হোম), স্লাভিয়া প্রাগ (অ্যাওয়ে), কোপেনহেগেন (হোম), নিউক্যাসল ইউনাইটেড (অ্যাওয়ে)।
প্যারিস সেন্ট জার্মেইন: বায়ার্ন মিউনিখ (হোম), বার্সেলোনা (অ্যাওয়ে), আতালান্তা (হোম), বেয়ার লেভারকুসেন (অ্যাওয়ে), টটেনহ্যাম (হোম), স্পোর্টিং সিপি (অ্যাওয়ে), নিউক্যাসল ইউনাইটেড (হোম), অ্যাথলেটিক ক্লাব (অ্যাওয়ে)।
ম্যানচেস্টার সিটি: বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (হোম), রিয়াল মাদ্রিদ (অ্যাওয়ে), বেয়ার লেভারকুসেন (হোম), ভিয়ারিয়াল (অ্যাওয়ে), নাপোলি (হোম), বোডো/গ্লিমট (অ্যাওয়ে), গ্যালাতাসারে (হোম), মোনাকো (অ্যাওয়ে)।