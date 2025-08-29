‘খুবই বিশেষ’ ম্যাচ খেলতে প্রস্তত মেসি

আর্জেন্টিনা গত বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার পর লিওনেল মেসির অবসর নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলেছে। আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার দ্বারপ্রান্তে আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। কারণ এখনও তিনি জানাননি, কবে অবসরের পরিকল্পনা করছেন। তবে এতটুকু নিশ্চিত আগামী সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সিতে ঘরের মাঠে শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন তিনি।
অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে লিগস কাপের ফাইনালে তোলার পর মেসি বললেন, ‘আমার জন্য এটা হতে যাচ্ছে খুব, খুব বিশেষ ম্যাচ। কারণ এটা শেষ বাছাইয়ের ম্যাচ।’
দক্ষিণ আমেরিকান বাছাইয়ের শেষের আগের ম্যাচে বুয়েন্স আয়ার্সের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে খেলবে আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা আর্জেন্টিনা। বৃহস্পতিবার তারা ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলে ৯ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে ইকুয়েডরের।
মেসি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগামী বছরের বিশ্বকাপের পর জাতীয় দলকে বিদায় বলবেন। কারণ ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ বাছাই শুরু হবে ২০২৭ সালে, যখন তার বয়স হবে ৪০ বছর।
মায়ামি তারকা বললেন, ‘আমি জানি না (ভেনেজুয়েলা ম্যাচের পর) আর কোনও প্রীতি বা অন্য কোনও ম্যাচ হবে কি না। কিন্তু এটা খুবই বিশেষ ম্যাচ, তাই আমার পরিবার আমার সঙ্গে সেখানে থাকবে: আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাই বোন। এভাবেই আমরা ম্যাচটা উপভোগ করবো, জানি না পরে কী হবে।’
মেসির এই বক্তব্যের পর দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা কনমেবল সোশ্যাল মিডিয়ায় আর্জেন্টিনা অধিনায়কের ছবি দিয়ে পোস্ট করেছে, ‘শেষবার আসছে’।
আর সাবেক বার্সা ফরোয়ার্ডের শেষ হোম ম্যাচকে পুঁজি করে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন টিকিটের দাম বাড়িয়েছে- সর্বনিম্ন ১০০ ডলার এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৫০০ ডলার।
একই দিনে এএফএ প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিও তাপিয়া নিশ্চিত করেছেন, শিকাগো ও মায়ামিতে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে অক্টোবরের উইন্ডোতে দুটি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
একই সঙ্গে তাপিয়া মেসিকে বিশ্বকাপের পরও খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। ৩৯ বছর বয়সী লুকা মদরিচের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, ‘মদরিচের বয়স কত? এখনও সে ক্রোয়েশিয়া জাতীয় দলের সঙ্গে খেলছে। এটা লিওর ওপর নির্ভর করে। আমি আশা করি তার খেলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে।’