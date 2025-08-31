৭ গোলের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের 'প্রতিশোধ'

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পর্বে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ। এতেই শিরোপা স্বপ্ন ফিঁকে হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত রানার্সআপ হতে হয়েছে। তবে আজ শেষ ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন ভারতকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৪-৩ গোলে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে বাংলাদেশ।
ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে কিক অফের পর প্রথম আক্রমণ থেকেই ভারতকে চমকে দেয় বাংলাদেশ। ৩০ সেকেন্ডে মামনির লং পাসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন পূর্ণিমা।
৭ মিনিটে ভারতের আনুশকা কুমারির শট ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরলে ম্যাচে এগিয়ে থাকে বাংলাদেশ। কিন্তু দুই মিনিট পরই নিজেদের বক্সের উপরে বাংলাদেশ অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস তালগোল পাকিয়ে বল হারালে সুযোগ কাজে লাগান আনুশকা। দ্রুত বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গোলকিপারকে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি।
২৪ মিনিটে আনুশার কোনাকুনি শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট দিয়ে। গোছালো আক্রমণ থেকে দশ মিনিট পর ফের এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। সৌরভী আকন্দ প্রীতির শট ডিফেন্ডার ফিরিয়ে দিলে আলপি আক্তার ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে আনুশার দূরপাল্লার ফ্রি কিক পোস্টে লেগে ফিরে।
বিরতির পর খেলা আরও জমে উঠে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ। সতীর্থের লং পাস গতিতে ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে বক্সে ঢুকে ঠাণ্ডা মাথার শটে বল জালে পাঠান প্রীতি। ৬৪ মিনিটে চিপ শটে লক্ষ্যভেদ করে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন প্রীতিকা বর্মণ।
৭৬ মিনিটে দারুণ সুযোগ এসেছিল প্রীতির সামনে। রক্ষণের প্রতিরোধ ভেঙে গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নিতে পারেননি তিনি। বলে স্পর্শ জোরে হওয়ায় বল চলে যায় মুন্নির গ্লাভসে। একটু পর এই ফরোয়ার্ডের আরেকটি প্রচেষ্টা বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে।
নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে বক্সের বাইরে থেকে উচুঁ করে নেওয়া শটে লক্ষ্যভেদ করেন ঝুলন নঙ্গমাইথেম। পোস্ট ছেড়ে আগে বেরিয়ে আসায় মেঘলা রানী রায় লাফিয়েও পাননি বলের নাগাল।
দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে প্রীতির কোনাকুনি শট গোলকিপার ফিস্ট করার পর সামনে থাকা ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে জড়ায়। এরপরই জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে মেয়েরা।