নেপালে অনুশীলনে বাংলাদেশ, তবে কাবরেরার দৃষ্টি হংকং ম্যাচে

বিমানের ফ্লাইট শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু বিমানযাত্রা বিলম্ব হয়েছিল প্রায় ৮ ঘণ্টা। রাতে পৌঁছে আর অনুশীলন হয়নি। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আর্মি গ্রাউন্ডে প্রথম অনুশীলন করেছেন জামাল ভূঁইয়ারা। নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি যে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে প্রস্তুতির অংশ তা আবারও বললেন হাভিয়ের কাবরেরা।
নেপালে এসেই কোচ বলেছেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য হংকং ম্যাচের জন্য দলকে প্রস্তুত করা। তবে এটা ঠিক যে আমরা যে প্রান্তেই খেলি, সেখানে লক্ষ্য অবশ্যই থাকে জয়। এখানে আমরা শক্তিশালী একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলতে যাচ্ছি। এই দুই ম্যাচে তাদের সুযোগ দিতে চাই যারা আগের ম্যাচগুলোতে খুব বেশি খেলার সুযোগ পায়নি।’
দলে হামজা চৌধুরী, শমিত সোমের মতো খেলোয়াড় নেই। মাঝমাঠের বড় দায়িত্ব থাকবে মোহাম্মদ হৃদয়ের কাঁধে। ভালো ফলের জন্যই দল খেলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে জয়। তবে আমরা এখানে সেভাবেই খেলতে চাই যেভাবে আমাদের কোচরা চাইবেন। একটা ভালো ফলের জন্য আমরা মুখিয়ে আছি। হংকংয়ের সঙ্গে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আছে। ওই ম্যাচের জন্য একটা ভালো প্রস্তুতি নিতেই আমরা এখানে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই। আমরা সবাই জানি আমাদের দলে হামজা ভাই কতটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উনি যদি সবসময় দলের সঙ্গে থাকতে পারেন, সেটা তো অনেক সহায়ক হতো আমাদের জন্য। আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ম্যাচ জেতা। পূর্ণ শক্তির দল থাকলে কাজটা সহজ হতো। এখানে চাপের কিছু নেই। দলে যারা আছে সবাই যদি নিজেদের সেরাটা দিতে পারি আমরা অবশ্যই জিতবো।’
বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ ইব্রাহিমের আরও বললেন, ‘দশরথে অনুশীলনের সুযোগ পেলে আমাদের জন্য ভালো হতো। সেটা হচ্ছে না। তার ওপর নেপাল কিন্তু সেখানে অনুশীলন করছে। স্বাগতিক হওয়ার সুবিধাটা তারা নিচ্ছে।’
কাঠমান্ডুতে শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় শুরু হবে ম্যাচ। কাঠমান্ডুর আবহাওয়া নিয়ে ইব্রাহিম জানালেন, ‘এই জায়গার আর বাংলাদেশের আবহাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াও একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। তারপরও দলের সবাই অভিজ্ঞ। অনেকে হয়তো নেই, তবে যারা আছে তাদের ভালো ফুটবল উপহার দেওয়ার সামর্থ্য আছে।’