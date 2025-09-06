X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৩আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৩
প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ।

নেপালের মাঠে তাদের হারানো বেশ কঠিন। যার ব্যতিক্রম হয়নি শনিবার। ফিফা প্রীতি ম্যাচের প্রথমটিতে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে। 

শনিবার দশরথ স্টেডিয়ামে শুরু থেকে স্বাগতিক দর্শকদের সামনে সমানে সমান লড়াইয়ে কেউ কাউকে ছাড় দেয়নি। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ নির্ভর খেলা হয়েছে। তবে গোলের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে। তাই গোলের দেখা মেলেনি।

হিমালয়ের দেশটির বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে সবশেষ সিঙ্গাপুর ম্যাচের ৫ জন ছিলেন না। শুরু থেকে নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া খেলছেন। আছেন স্ট্রাইকার সুমন রেজা। আর তেকাঠির নিচে চোটের কারণে মিতুল মারমার জায়গায় আছেন সুজন হোসেনও।

ম্যাচে বাংলাদেশ ভয় ধরায় ৯ মিনিটে। জামালের ক্রসে তপুর হেড কিরণ জেমজং প্রতিহত করেন।

আবার নেপালও সুযাগ পায়। ৩০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে অনন্ত তামাংয়ের ব্যাক হেড পোস্টে ঢোকার মুহূর্তে সুজন হোসেন ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দেন।

৩৯ মিনিটে রহমতের লম্বা থ্রো-ইন থেকে পাওয়া বল গোলকিপার কিরণ প্রতিহত করলে সুমন রেজা পেয়ে বাঁ পায়ে ক্রস বারের ওপর দিয়ে মেরে সুযোগ নষ্ট করেন।

বিরতির পর শাহরিয়ার ইমন, কাজেম শাহ ও তাজ উদ্দিনরা নামলেও ম্যাচের ফলে কোনও পরিবর্তন হয়নি। খেলা চলেছে অনেকটা আগের মতোই। তবে গোল করার মতো সুযোগ এসেছে কম।

৫৯ মিনিটে তো সাদ উদ্দিন আর একটু হলে লাল কার্ড পেয়েও পাননি। বেঁচে গেছেন। ৭৬ মিনিটে তাজ উদ্দিনের বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শট কিরণ কোনওমতে আটকে দেন।

৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ একই মাঠে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ খেলবে। 

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবল
সম্পর্কিত
জামাল-সুমনদের নিয়ে প্রথমার্ধে গোল পায়নি বাংলাদেশ
১০জন নিয়ে ৩০ সেকেন্ড আগে হারলো বাংলাদেশ!
ইয়েমেনের বিপক্ষে ফাহমিদুলকে নিয়েই ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ জিততে চায় বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন
ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন
মুসলিম জনতার ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতা উদ্বেগজনক
মুসলিম জনতার ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতা উদ্বেগজনক
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
মৎস্য উপদেষ্টার নদী পরিদর্শন: অবৈধ জাল ব্যবহারে ৫ জনের কারাদণ্ড
মৎস্য উপদেষ্টার নদী পরিদর্শন: অবৈধ জাল ব্যবহারে ৫ জনের কারাদণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
এভসেক সদস্যদের ক্ষোভবিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media