সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
কাঠমান্ডুতে কারফিউ,  ‘হোটেলবন্দী’ বাংলাদেশ দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৭আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৭
তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে নেপাল।

মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ । তার আগে সোমবার নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জামাল ভূঁইয়াদের অনুশীলন থাকলেও সেখানকার তরুণদের বিক্ষোভের প্রভাব পড়েছে তাতে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানী কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। যে কারণে হোটেলেই কাটাতে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে। পুরোটা সময় হোটেলেবন্দী ছিলেন জামাল ভূঁইয়ারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে টিম ম্যানেজমেন্টের একটি সূত্র। 

নেপালের কাঠমান্ডু থেকে বাংলাদেশ ফুটবল দলের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নেপাল সময় বিকাল সোয়া ৩টায় আমাদের অনুশীলন ছিল। দুপুর আড়াইটার দিকে জানানো হয় বাইরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ফলে এই সময়ে অনুশীলনের জন্য রওনা হওয়া যাবে না। বাংলাদেশ দল এখন নিরাপদে হোটেলেই অবস্থান করছে।’

রবিবার বাংলাদেশ দল ছিল বিশ্রামে। অনুশীলন করতে না পারলেও আগামীকালের ম্যাচ উপলক্ষে আজ সকালে দুই দলের কোচ-অধিনায়ক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। 

দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল এখন নেপাল। বিক্ষোভকারীরা সোমবার সংসদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়েছে নেপাল পুলিশ। বিক্ষোভকারী–পুলিশ সংঘর্ষে সর্বশেষ ছয়জন নিহত হওয়ার খবর মিলেছে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানীতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। 

বিষয়:
নেপালবাংলাদেশ ফুটবল
