একদিন আগেই নেপাল থেকে দেশে ফিরছেন জামালরা

নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) খেলে পরদিন দেশে ফেরার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। কিন্তু তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল পুরো নেপাল। যার প্রভাবে দুই দলের ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। ম্যাচটি না হওয়ায় একদিন আগেই দেশে ফিরছেন জামাল ভূঁইয়ারা। মঙ্গলবার বিকালেই দলকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে দিনভর এ নিয়ে অস্থিরতা চলছিল। সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনের পর আর হোটেল থেকে বের হতে পারেননি বাংলাদেশের ফুটবলাররা। মাঠের অনুশীলনও পণ্ড হয়ে যায়। নেপাল-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া ৬ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটিতে গোলশূন্য ড্র করে দুই দল।