নিরাপত্তার অভাবে দেশে ফেরা হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের!

মঙ্গলবার সকাল থেকে কাঠমান্ডুর টিম হোটেলে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা সবাই লাগেজ নিয়ে অপেক্ষায়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পেলেই এয়ারপোর্টে যেতে পারবেন তারা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপত্তা না পেয়ে হোটেল থেকেই বের হতে পারেননি জামাল ভূঁইয়ারা। যার কারণে আজ বিকাল ৩ টায় বাংলাদেশগামী ফ্লাইটে চড়ে দেশে ফেরা হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। বাফুফে সদস্য ইকবাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইকবাল হোসেন ও খেলোয়াড়রা একই হোটেলে আছেন৷ সেখান থেকে বাংলা ট্রিবিউনকে বাফুফের এই সদস্য বলেছেন, ‘হোটেলের সামনে হাজার হাজার লোক মিছিল করে যাচ্ছে,আমরা এয়ারপোর্টে যাবো কী করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা চেয়েও আমরা পাচ্ছি না। এখানে রাস্তায় হাজার হাজার লোক। যে রাস্তা দিয়ে এয়ারপোর্টে যাবো তা বন্ধ। এমনকি এয়ারপোর্টও আন্দোলনকারীরা ব্লক করে রেখেছে বলে শুনেছি। এই অবস্থায় ৩ টার ফ্লাইটে দেশে ফিরতে পারছি না। সবাই হোটেলে আছি। এখন দেখি সামনে কী হয়।’
নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) খেলে পরদিন দেশে ফেরার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। কিন্তু তরুণদের বিক্ষোভে উত্তাল পুরো নেপাল। যার প্রভাবে দুই দলের শেষ ম্যাচটি স্থগিত করা হয়। ম্যাচটি না হওয়ায় একদিন আগেই দেশে ফেরার কথা ছিল জামাল ভূঁইয়াদের। এখন অবশ্য সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে গেছে।