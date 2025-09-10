নেপালে অবরুদ্ধ জামাল ভূঁইয়ারা কখন দেশে ফিরবেন?

নেপালে সরকারবিরোধী আন্দোলনে হোটেলে একরকম অবরুদ্ধ অবস্থায় সময় কাটাচ্ছে জামাল ভূঁইয়ারা। কখন দেশে ফিরবেন সবাই সেই অপেক্ষায় আছে। তবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের এখন পর্যন্ত দেশে ফেরা নিয়ে কার্যত কোনও আপডেট নেই। যদিও সরকার ও বাফুফে চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্রুত সময়ে তাদের ফিরিয়ে আনতে।
অনিশ্চয়তা থাকলেও এর মাঝেও নিজেদের ফিটনেসের কাজ করে যাচ্ছেন ফুটবলাররা। বুধবার টিম হোটেলেই সবাই ঘাম ঝরিয়েছেন।
বাংলাদেশ দলে সবশেষ অবস্থার তথ্য জানিয়ে মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব বলেছেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল আজ সকাল ১১টা থেকে টিম হোটেলে জিম সেশন সম্পন্ন করেছে। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতেও পুরো দল নিরাপদে রয়েছে। টিম বাংলাদেশ শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে ভালো আছে।’
শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার কথা বলা হলেও আদতে দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়েছেন জামাল- রাকিবরা। হোটেলেই তাদের সময় কাটছে। বাফুফের দেওয়া ভিডিও বার্তায় মিডফিল্ডার সোহেল রানা বলেছেন, ‘আগের চেয়ে আমাদের অবস্থা ভালো। আগের চেয়ে পরিবেশ শান্ত আছে। কোনও ঝামেলা হচ্ছে না। এখানে আর্মি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। পরিস্থিতি ভালো হওয়াতে তারা এখন টেনশন করছে না। আমরা রুটিন অনুযায়ী জিম করছি। আমাদের বাফুফে সভাপতি ও ক্রীড়া উপদেষ্টা চেষ্টা করছেন কীভাবে আমাদের নিয়ে আসা যায়। এ নিয়ে সবাই কাজ করছেন।’