শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফেডারেশন কাপের ড্রয়ের দিনে পুরস্কার পেলেন আলফাজ-দিয়াবাতে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৪আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৭
অনুষ্ঠিত হয়েছে ড্র।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ফেডারেশন কাপ ফুটবল দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে।  টুর্নামেন্টের ড্রয়ের পাশাপাশি গত মৌসুমে সেরা হওয়াদের পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে শনিবার। 

বাফুফে ভবনে হওয়া ড্রয়ে একই গ্রুপে পড়েছে গত আসরে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস এবং লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং। ‘বি’ গ্রুপে তাদের সঙ্গী  ফর্টিস এফসি, পুলিশ এফসি ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপের রানার্সআপ আবাহনীর সঙ্গে পড়েছে রহমতগঞ্জ, ব্রাদার্স,ইয়ংমেন্স ফকিরেরপুল ক্লাব ও পিডব্লিউডি।

দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ চার দল খেলবে কোয়ালিফায়ার্সে। দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খেলবে কোয়ালিফায়ার্স-১ ম্যাচ। জয়ী দল উঠে যাবে ফাইনালে। এলিমিনেটরে খেলবে দুই গ্রুপের রানার্সআপ দুই দল। কোয়ালিফায়ার্স-২ এ এলিমিনেটর ম্যাচের জয়ী দল খেলবে কোয়ালিফাইয়ার্স-১ এ পরাজিত দলের বিপক্ষে। এই ম্যাচে জয়ী দল উঠবে ফাইনালে।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর হবে চ্যালেঞ্জ কাপ। এর ৩দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রিমিয়ার লিগ।

গত মৌসুমের সেরাদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, একই অনুষ্ঠানে গতবারের সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটাং ১৯ গোল করে গত লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। যদিও এবার খেলছেন মোহামেডানের জার্সি পরে। সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন মোহামেডানের সুলেমানে দিয়াবাতে। যদিও তিনি যোগ দিতে পারেননি।

সর্বোচ্চ গোলদাতার ক্রেস্ট হাতে নিয়ে বোয়েটাং বলেছেন, ‘এটি আমার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি। ২০২১ সালে ঘানার দ্বিতীয় স্তরের লিগে ২১ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলাম। বাংলাদেশে প্রথম মৌসুম ছিল গতবার। প্রথমেই সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে পারবো ভাবিনি। এখন ক্লাব বদল করে মোহামেডানে এসেছি। এখানেও সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে চাই।'

সেরা কোচ হয়েছেন মোহামেডানের আলফাজ আহমেদ। এছাড়া দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেয়েছেন পিডব্লিউডি’র মিনহাজুল করিম স্বাধীন।

ঘরোয়া ফুটবল
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে: জিএস মাজহারুল
প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে এগোতে চাই: নবনির্বাচিত জাকসু ভিপি
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
