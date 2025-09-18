ফিফা প্রকাশিত সর্বশেষ পুরুষদের র্যাঙ্কিংয়ে দুই বছরের আধিপত্যের অবসান ঘটেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। তাদের সরিয়ে স্পেন আবারও ফুটবলের বিশ্বসেরা আসনে ফিরেছে। মেসিরা নেমে গেছে তিনে।
শীর্ষ দলের তালিকায় কিছু অদলবদল হয়েছে। দুইয়ে উঠেছে ফ্রান্স। ইংল্যান্ড চতুর্থ স্থানে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে। পঞ্চম স্থানে উঠেছে পর্তুগাল, এক ধাপ নেমে ছয় নম্বরে চলে গেছে ব্রাজিল। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে জার্মানি- তিন ধাপ নিচে নেমে এখন তারা ১২তম স্থানে। অন্যদিকে ইতালি আবারও শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে।
বাংলাদেশের অবস্থানের অবশ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। হাভিয়ের কাবরেরার দল ১৮৪তম স্থানে আগের মতোই রয়ে গেছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে কাঠমান্ডুতে নেপালের সঙ্গে একটি ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ের পর এখন তাদের দৃষ্টি আগামী অক্টোবরে হংকংয়ে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি এশিয়ান কাপের তৃতীয় রাউন্ড বাছাইয়ের দিকে। বাংলাদেশের সঙ্গে খেলে নেপালও আগেরমতো ১৭৬তম অবস্থানে আছে।
এবারের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছে স্লোভাকিয়া। ৫২ থেকে তারা উঠে এসেছে ৪২তম স্থানে।