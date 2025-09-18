নেপালকে বিধ্বস্ত করে দুর্দান্ত শুরু বাংলাদেশের

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৪-০ গোলে ধসিয়ে দিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) শ্রীলঙ্কার কলোম্বোতে বাংলাদেশের দারুণ সুযোগ আসে পঞ্চম মিনিটে। কিন্তু ফাঁকা পোস্টে শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন নাজমুল হুদা ফয়সাল। বাংলাদেশ অধিনায়কের আড়াআড়ি নিচু শট যায় পোস্টের বাইরে।
২৭ মিনিটে বক্সের সামনে থেকে ক্রস দেন ফয়সাল, বলে হেড নিলেও পোস্টে রাখতে পারেননি অপু।
তিন মিনিট পর সেই কর্নার থেকেই লিড নেয় বাংলাদেশ। ফয়সালের কর্নার কিক ফিস্ট করলেও পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারেননি নেপালের গোলকিপার। উড়ে আসা বল মাটিতে পড়ার আগেই বুলেট গতির শটে জাল কাঁপান মোহাম্মদ সাব্বির ইসলাম।
৩৭ মিনিটে সাব্বিরের লম্বা থ্রো থেকে মোহাম্মদ মানিক বাইসাইকেল কিক নিলেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। ৪৫ মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করে বাংলাদেশ। মানিকের নিখুঁত ক্রস পেয়েও ঠিকমতো হেড নিতে পারেননি রিফাত কাজী।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চিত্রই পাল্টে যায়। বাংলাদেশ একচেটিয়া প্রাধান্য দেখাতে থাকে। নেমেই গোল বাড়িয়ে নেয় অপু-আরিফরা। ৪৯ থেকে ৫১ এই তিন মিনিটে দুইবার গোল উদযাপন করেছে গোলাম রব্বানীর দল। এক গোল আসে অপুর পা থেকে, আরেকটি করেন মোহাম্মদ আরিফ।
৬৫ মিনিটে চতুর্থ গোলও পেয়ে যায় বাংলাদেশ। মোহাম্মদ মানিক লক্ষ্যভেদ করে দলকে বড় জয় এনে দেন।
নেপাল মাঝে মধ্যে চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোল ব্যবধান কমাতে পারেনি।
এ গ্রুপে ২১ সেপ্টেম্বর স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।