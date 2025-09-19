ডিসেম্বরে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে থাকছে বাংলাদেশ-ভারতের ক্লাবও

ছেলেদের নয়, সবার আগে নারীদের ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করতে যাচ্ছে সাফ। প্রথমবারের মতো ৫-২০ ডিসেম্বর নেপালে হবে পাঁচ দেশের শীর্ষ ক্লাব নিয়ে এই চ্যাম্পিয়নশিপ।
সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ৫ ক্লাব হচ্ছে- বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসি, ভারতের ইস্ট বেঙ্গল, নেপালের এপিএফ ফুটবল ক্লাব ও পাকিস্তানের করাচি সিটি ফুটবল ক্লাব।
লিগ পদ্ধতিতে খেলে শীর্ষ দুই দল খেলবে ফাইনালে। এমন আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে ঋতুপর্ণা চাকমা-মনিকা চাকমা-আফঈদা খন্দকারদের নতুন এক টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ তৈরি হলো।
সাফের সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম কার্টেল এমন আয়োজন নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় নারী জাতীয় দলের সাম্প্রতিক অগ্রগতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। বাংলাদেশ এবং ভারত এশিয়ান কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে, অন্যদিকে অন্যান্য দেশগুলো এএফসির বাছাইপর্বে দুর্দান্ত পারফর্মেন্স করেছে। ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে আমাদের সদস্য দেশেগুলোর জন্য আরও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হবে। এবং এই অঞ্চলে নারী ফুটবলে আরও সাফল্য উদযাপন করার সুযোগ তৈরি হবে। আশা করি কাঠমান্ডুতে দুই সপ্তাহ সেই অগ্রগতির সত্যিকারের উদযাপন হবে।’