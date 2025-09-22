X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
ফেরান তোরেসের জোড়া গোলে গেতাফেকে উড়িয়ে দিলো বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৪
বার্সার হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন দানি অলমো।

লা লিগায় শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে বার্সেলোনা। শনিবার রাতে কাতালানরা গেতাফেকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। জোড়া গোল করেছেন ফেরান তোরেস।

ম্যাচের ১৫ মিনিটে দানি ওলমোর কাটব্যাক থেকে প্রথম গোল করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ২০ মিনিট পর রাফিনহার পাস পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে জড়ান তিনি। লিগে এটি ছিল তার চতুর্থ গোল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিউক্যাসলের বিপক্ষে জয়ের নায়ক মার্কাস র‌্যাশফোর্ড দ্বিতীয়ার্ধে রাফিনহার বদলি হয়ে নামেন। নেমেই আক্রমণে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। ৬২ মিনিটে তার পাস থেকে দানি ওলমো নিশ্চিত করেন দলের তৃতীয় গোল।

ম্যাচের শুরুতে অবশ্য সুযোগ এসেছিল গেতাফের। ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিক পেয়েও রাফিনহার শট হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। প্রথমার্ধে বলের দখল বার্সার হাতে থাকলেও বারবার ছোট ছোট ফাউলের কারণে ছন্দ পাচ্ছিল না ম্যাচে। তবে ১৫ মিনিটে রাফিনহার নিখুঁত পাস থেকে ওলমোর ব্যাকহিল অ্যাসিস্টে ফেরান তোরেস গোল করে দলকে এগিয়ে নেন।

২৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়াতে পারতেন রবার্ট লেভানডোভস্কি। কিন্তু পেদ্রির নিচু ক্রসে তিনি ঠিকমতো বল স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন। ৩২ মিনিটে সময় নষ্ট করায় হলুদ কার্ড দেখেন রাফিনহা। তবে দুই মিনিট পর মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে দুর্দান্ত পাস দেন ফেরানকে, আর তোরেস দ্বিতীয়বারের মতো জালে বল পাঠান।

বিরতির আগেই হ্যাটট্রিকের সুযোগ পেয়েছিলেন ফেরান। তবে তার জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরলে বঞ্চিত হন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গেতাফে ম্যাচে ফিরতে পারতো। হাভি মুনিওসের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। তবে ৬২ মিনিটে র‌্যাশফোর্ডের তৈরি করা আক্রমণ থেকে গোল করে ম্যাচে বার্সার জয় নিশ্চিত করেন ওলমো।

৫ ম্যাচে বার্সার সংগ্রহ ১৩ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে শীর্ষে থাকা রিয়ালের অর্জন ১৫। 

 

বিষয়:
লা লিগাবার্সেলোনা
