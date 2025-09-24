অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ, এমবাপ্পের জোড়া গোল

লা লিগায় এখনও অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে লেভান্তের মাঠে কিলিয়ান এমবাপ্পের ঝলক আর কিশোর ফরোয়ার্ড ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়োনোর প্রথম গোলের দিনে লস ব্লাঙ্কোসরা জিতেছে ৪-১ ব্যবধানে। তাতে রিয়াল লিগে ছয় ম্যাচে জিতলো ৬টিতেই।
ম্যাচের ২৮ মিনিটে গোল খরা কাটান ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বাঁ প্রান্ত থেকে কাট ইন করে তার বাঁ পায়ের শট ঠাঁই পায় দূরের জালে। তিন ম্যাচ গোলশূন্য থাকার পর ফের জালে বল পাঠালেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।
৩৮ মিনিটে শিরোনাম হন ১৮ বছর বয়সী মাস্তান্তুয়োনো। আর্জেন্টাইন তরুণ গ্রীষ্মে রিভার প্লেট থেকে এসেছেন, ডি বক্সে বল পেয়ে দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এটি ছিল রিয়ালের জার্সিতে তার প্রথম গোল।
তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান কমায় লেভান্তে। ৫৪ মিনিটে এট্টা আয়ংয়ের হেডে গোল ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন দেখায় তাদের। কিন্তু দু’ মিনিটের ব্যবধানে এমবাপ্পের জোড়া গোল সব আশা শেষ করে দেয়।
৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পানেনকা শটে স্কোরশিটে নাম তোলেন ফরাসি তারকা। এরপর ৬৬ মিনিটে গোলকিপারকে কাটিয়ে খালি পোস্টে বল ঠেলে দেন। এ নিয়ে সাত লিগ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৯। জাতীয় দলের জার্সিতে আরও দু’বার গোল করেছেন তিনি।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করেছে রিয়াল। লা লিগায় টানা ষষ্ঠ জয়ের ফলে শীর্ষে থাকা দলটির সঙ্গে দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ব্যবধান দাঁড়াল পাঁচে।