X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ, এমবাপ্পের জোড়া গোল

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৩আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৩
গোলের পর মাদ্রিদের উদযাপন।

লা লিগায় এখনও অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে লেভান্তের মাঠে কিলিয়ান এমবাপ্পের ঝলক আর কিশোর ফরোয়ার্ড ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়োনোর প্রথম গোলের দিনে লস ব্লাঙ্কোসরা জিতেছে ৪-১ ব্যবধানে। তাতে রিয়াল লিগে ছয় ম্যাচে জিতলো ৬টিতেই। 

ম্যাচের ২৮ মিনিটে গোল খরা কাটান ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বাঁ প্রান্ত থেকে কাট ইন করে তার বাঁ পায়ের শট ঠাঁই পায় দূরের জালে। তিন ম্যাচ গোলশূন্য থাকার পর ফের জালে বল পাঠালেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

৩৮ মিনিটে শিরোনাম হন ১৮ বছর বয়সী মাস্তান্তুয়োনো। আর্জেন্টাইন তরুণ গ্রীষ্মে রিভার প্লেট থেকে এসেছেন, ডি বক্সে বল পেয়ে দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এটি ছিল রিয়ালের জার্সিতে তার প্রথম গোল।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান কমায় লেভান্তে। ৫৪ মিনিটে এট্টা আয়ংয়ের হেডে গোল ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন দেখায় তাদের। কিন্তু দু’ মিনিটের ব্যবধানে এমবাপ্পের জোড়া গোল সব আশা শেষ করে দেয়।

৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পানেনকা শটে স্কোরশিটে নাম তোলেন ফরাসি তারকা। এরপর ৬৬ মিনিটে গোলকিপারকে কাটিয়ে খালি পোস্টে বল ঠেলে দেন। এ নিয়ে সাত লিগ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৯। জাতীয় দলের জার্সিতে আরও দু’বার গোল করেছেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করেছে রিয়াল। লা লিগায় টানা ষষ্ঠ জয়ের ফলে শীর্ষে থাকা দলটির সঙ্গে দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ব্যবধান দাঁড়াল পাঁচে। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
লা লিগারিয়াল মাদ্রিদ
সম্পর্কিত
ফেরান তোরেসের জোড়া গোলে গেতাফেকে উড়িয়ে দিলো বার্সেলোনা
এস্পানিওলকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত রিয়ালের
শুরুতে পিছিয়ে পড়েও জয়ে শুরু রিয়ালের
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি
যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি
ইউক্রেন সব ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে: ট্রাম্পের নতুন বার্তা
ইউক্রেন সব ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে: ট্রাম্পের নতুন বার্তা
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত
সুপার টাইফুন রাগাসা’র তাণ্ডবে হংকংয়ে রেকর্ড বৃষ্টি, তাইওয়ানে নিহত ১৪
সুপার টাইফুন রাগাসা’র তাণ্ডবে হংকংয়ে রেকর্ড বৃষ্টি, তাইওয়ানে নিহত ১৪
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media