বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪০আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪০
সর্বশেষ ৩ ম্যাচে ৫টি গোলের পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্টও ছিল মেসির।

লিওনেল মেসি আক্রমণে গেলে অবস্থা কেমন দাঁড়ায় সেটা সব সময় কল্পনাও করা যায় না। বিগত ৯ দিনে গোল করেছেন পাঁচটি। যার মধ্যে মেজর লিগ সকারে সর্বশেষ তার জোড়া গোলে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ইন্টার মায়ামি। তাতে প্লে-অফ নিশ্চিত হয়েছে দলটির। 

ম্যাচের ৪৩ মিনিটে রদ্রিগেজের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। তার পর ৭৪ ও ৮৬ মিনিটে মেসি জোড়া গোল করেন। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সামনে সুযোগ ছিল ৮৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক করার। কিন্তু মায়ামি অধিনায়ক নিজে স্পট কিক না নিয়ে দীর্ঘদিনের বন্ধু সুয়ারেজকে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ করে দেন। তাতে স্কোর হয়ে যায় ৪-০। 

সর্বশেষ ১২ ম্যাচের ৮টিতে দুই বা ততোধিক গোল ছিল মেসির। তাতে মেজর লিগ সকারে একটা কীর্তিতে নাম ঢুকে গেছে তার। লিগের ইতিহাসে চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে ৮ ম্যাচে একাধিক গোল করেছেন তিনি।   

ইস্টার্ন কনফারেন্সে মায়ামি ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। 

প্লে-অফ নিশ্চিত হওয়ায় মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো ম্যাচের পর জোর দিয়ে বলেছেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। কিন্তু সাপোর্টার্স শিল্ড শিরোপার পুনরাবৃত্তির জন্য এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। 

 

লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
