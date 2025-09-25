X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ

পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯
পাকিস্তানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলাদেশ ফুটবল দলের জয়োল্লাস

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। এবারের আসর বসেছে শ্রীলঙ্কার কলোম্বোতে। সেখানে প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ দুই মিনিটের ঝড়ে ২-০ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের হয়ে গোল করেছেন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল ও অপু রহমান। 

এদিন খেলার তৃতীয় মিনিটেই ফয়সালের গোলে লিড নেয় বাংলাদেশ। এই গোলে পাকিস্তান গোলকিপার সামার রাজ্জাকের অবদান কম নয়। তার ভুলে বক্সের সামনে বল পান অপু রহমান; পাস বাড়ান ফয়সালের কাছে, গোলকিপার এগিয়ে এসে বলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগে ডান পায়ের প্লেসিং শটে জালে বল জড়ান বাংলাদেশ অধিনায়ক।

পরের মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। অপু রহমান ডান প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বা পায়ের বাঁকানো শটে গোলকিপারের ওপর দিয়ে জাল কাঁপান। 

দশম মিনিটে কর্নার থেকে পাকিন্তানের মুহাম্মদ আবদুল্লাহর হেড বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। খানিক পর ফয়সাল শট নেন প্রতিপক্ষের গোলকিপার শরীর বরাবর। ১৩ মিনিটে আরেকবার জাল কাঁপান বাংলাদেশ অধিনায়ক। তবে গোলের উল্লাস করার আগেই বাজে অফসাইডের বাঁশি। একটু পর আব্দুল্লাহর গোলও বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। শেষ পর্যন্ত দুই গোলের লিড নিয়েই বিরতিতে যায় লাল সবুজের যুবারা। 

বিরতির পর বাংলাদেশ আক্রমণ অব্যাহত রাখলেও আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। 

৪৯ মিনিটে রিফাত কাজীর দারুণ শট কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন পাকিস্তানের গোলকিপার রাজ্জাক। আগের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হ্যাট্রিক করেছিলেন তরুণ ফরোয়ার্ড। ৫৩ মিনিটে শট অল্পের জন্য পোস্টে রাখতে পারেননি ফয়সাল। 

একপর্যায়ে গোলের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠে পাকিস্তান। তবে তাদের  আক্রমণগুলো প্রতিহত হয় বাংলাদেশের রক্ষণে এসে।

৮০ মিনিটে বক্সের সামনে থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি বদলি হিসেবে নামা আকাশ আহমেদ। চার মিনিট পর মোহাম্মদ ওয়াইসের শটে একটুর জন্য গোল পায়নি পাকিস্তান। 

সেমিফাইনালে ভারত ও নেপালের মধ্যে বিজয়ী দলের বিপক্ষে খেলবে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।

পাকিস্তানসাফ চ্যাম্পিয়নশিপবাংলাদেশ ফুটবল
