পাকিস্তানকে হারানোর পর যা বললেন বাংলাদেশ কোচ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে দাপট দেখিয়ে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। শিরোপার আরও কাছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। এখন লক্ষ্য ট্রফি জয়।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের তৃতীয় মিনিটে গোল করেন নাজমুল হুদা ফয়সাল। পরের মিনিটে লিড দ্বিগুণ করেন অপু রহমান। তবে ম্যাচ সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। খেলা শেষে ফয়সাল বলেছেন, ‘আমার দল ফাইনালে উঠেছে, অনেক ভালো লাগছে। দলের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, এটা (ম্যাচ সেরার পুরস্কার) তাদের জন্যই পেয়েছি।’
টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে সমান ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিতে ওঠে বাংলাদেশ। আজও জয়ের ধারাবাহিকতা ছিল। দলের এমন পারফরম্যান্সে খুশি কোচ। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘প্রথমে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে লক্ষ্য তার কাছাকাছি চলে এসেছি। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স, পরিশ্রম ও ডিসিপ্লিন ফুটবল খেলে এখানে আসছি। সবার কাছে দোয়া চাই। তারা আমাদের যেভাবে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন সেটা যেন অব্যাহত থাকে। ছেলেরা যেন সুস্থভাবে ফাইনাল খেলতে পারে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যে যেন পৌঁছাতে পারি।’
আগামী শনিবার সাফের ফাইনাল।