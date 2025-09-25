জেএফএ কাপে চ্যাম্পিয়ন রংপুরের মেয়েরা

জেএফএ কাপ অনূর্ধ্ব ১৪ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনাল পর্বে শিরোপা পেয়েছে রংপুর জেলা। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ফাইনালে রংপুর টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ঠাকুরগাঁও জেলাকে হারিয়েছে।
রাজশাহীতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময় খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। ম্যাচের ১৫ মিনিটে গোল করে রংপুরকে লিড এনে দেন অনন্যা। এর ঠিক ১৫ মিনিট পরেই ঠাকুরগাঁওকে সমতায় ফেরান রুনা আক্তার। বাকি সময়ে চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি দুই দল। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন হয় রংপুর বিভাগ।
এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে চাঁপাইনবাবগঞ্জকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে আসে রংপুর। আরেক সেমিফাইনালে ময়মনসিংহ জেলাকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ঠাকুরগাঁও।
চ্যাম্পিয়ন হয়ে রংপুর জেলা পেয়েছে ৫০ হাজার টাকা। রানার্সআপ দল পেয়েছে ২৫ হাজার টাকা। এর আগে প্রতি দল ৪৫ হাজার টাকা করে পেয়েছিল অংশগ্রহণ ফি।