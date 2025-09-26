X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, শুরুতেই মাঠে নামছে আবাহনী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০
অনুশীলনে আবাহনী

২০০৭ সালে পেশাদার ফুটবল লিগ শুরু। নামকরণ হয়েছিল বি লিগ দিয়ে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ (বি) লিগ থেকে ‘বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)’ নাম হয়। প্রায় ১৪ বছর আবারও নাম পরিবর্তনের করে হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। 

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন নামে শুরু হতে যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের লিগ। উদ্বোধনী দিনে থাকছে দুটি ম্যাচ। মুন্সীগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আবাহনী লিমিটেড মুখোমুখি হচ্ছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটির। 

অন্য ম্যাচে মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে  ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে চার বছর পর উঠে আসা আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।

দিনের দুটি ম্যাচই শুরু বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে।

আবাহনীর বড় ভরসার নাম সুলেমানে দিয়াবাতে। মাত্র এক বিদেশি নিয়েই খেলতে হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী দলটিকে। অন্য দলগুলোতে বিদেশিদের আধিক্য কম নয়। তাই আজ আবাহনী শুরুর ম্যাচে কী করে তা দেখার আছে।

আবাহনীবাংলাদেশ ফুটবল
লঘুচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত
ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ নিহত ৩
ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের, কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ
দেশব্যাপী বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে র‍্যাব
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
