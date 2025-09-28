X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৭আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৭
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 

বাংলাদেশ ও হংকং ম্যাচের গ্যালারি ও ক্লাব হাউসের টিকিট শেষ হতে সময় লাগেনি। রবিবার  অনলাইনে শুরু হয় টিকিট বিক্রি। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই শেষ হয়ে যায় সব টিকিট।

আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের এই ম্যাচ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ৪০০ টাকা মূল্যের সাধারণ গ্যালারি ও ক্লাব হাউসের জন্য আড়াই হাজার টাকা মূল্যে মোট প্রায় ১৯ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। তবে ভিআইপিসহ অন্য টিকিট বিক্রির ঘোষণা এখনও দেওয়া হয়নি। সেই টিকিটগুলো অন্যভাবে বিক্রির চিন্তা ভাবনা বাফুফের। কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘গ্যালারির ১৮ হাজার ও ক্লাব হাউসের এক হাজার টিকিট এক ঘণ্টার মধ্যে বিক্রি শেষ। এবার আর কোনও সমস্যা হয়নি। যারা কিনেছেন তারা ঝামেলা ছাড়াই পেয়েছেন। এখন আমরা অন্য ক্যাটাগরির টিকিট বিক্রির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফেবাংলাদেশ ফুটবলহামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে নতুন মুখ প্রবাসী জায়ান
এএফসি অ্যাওয়ার্ডের জন্য ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে মনোনীত বাফুফে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, শুরুতেই মাঠে নামছে আবাহনী
সর্বশেষ খবর
টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, মানুষের ভোগান্তি
টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, মানুষের ভোগান্তি
ময়মনসিংহে ৩ হত্য: দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমার নির্দেশ
ময়মনসিংহে ৩ হত্য: দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমার নির্দেশ
খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, গুইমারায় বাজারে আগুন
খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, গুইমারায় বাজারে আগুন
রাজধানীতে ৮৯টি পূজামণ্ডপ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, বাড়তি নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিএমপি
রাজধানীতে ৮৯টি পূজামণ্ডপ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, বাড়তি নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিএমপি
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media