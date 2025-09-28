এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 

বাংলাদেশ ও হংকং ম্যাচের গ্যালারি ও ক্লাব হাউসের টিকিট শেষ হতে সময় লাগেনি। রবিবার অনলাইনে শুরু হয় টিকিট বিক্রি। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই শেষ হয়ে যায় সব টিকিট।
আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের এই ম্যাচ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ৪০০ টাকা মূল্যের সাধারণ গ্যালারি ও ক্লাব হাউসের জন্য আড়াই হাজার টাকা মূল্যে মোট প্রায় ১৯ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। তবে ভিআইপিসহ অন্য টিকিট বিক্রির ঘোষণা এখনও দেওয়া হয়নি। সেই টিকিটগুলো অন্যভাবে বিক্রির চিন্তা ভাবনা বাফুফের। কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘গ্যালারির ১৮ হাজার ও ক্লাব হাউসের এক হাজার টিকিট এক ঘণ্টার মধ্যে বিক্রি শেষ। এবার আর কোনও সমস্যা হয়নি। যারা কিনেছেন তারা ঝামেলা ছাড়াই পেয়েছেন। এখন আমরা অন্য ক্যাটাগরির টিকিট বিক্রির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।’