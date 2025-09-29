সোসিয়েদাদকে হারিয়ে শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা 

অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে রিয়াল মাদ্রিদের ৫-২ গোলের বড় হারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক পয়েন্টে এগিয়ে গেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় এক গোলে পিছিয়ে থেকেও রিয়াল সোসিয়েদাদকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে তারা।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল বার্সা। মার্কাস র্যাশফোর্ড, রোনাল্ড আরাউহো ও রুনি বার্ঘডজির কয়েকটি প্রচেষ্টা সামলে দেন সোসিয়েদাদের গোলরক্ষক অ্যালেক্স রেমিরো। রবার্ট লেভানডভস্কি একটি সুযোগ নষ্ট করলে উল্টো ৩১ মিনিটে এগিয়ে যায় অতিথিরা। আন্দের বারেনেচিয়ার ক্রস থেকে আলভারো ওদ্রিওজোলা সহজেই জালে বল পাঠান।
রেমিরো এরপরও দারুণ সেভে লিড ধরে রাখেন, তবে বিরতির ঠিক আগে আর ঠেকাতে পারেননি। কর্নার থেকে জুলস কুন্দের হেডে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। ঘণ্টা না পেরোতেই মাঠে নামেন লামিনে ইয়ামাল। ইউরোপের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া এই উইঙ্গার নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন। তার দারুণ ক্রস থেকে হেডে গোল করেন রবের্ত লেভানডোভস্কি।
এরপরও সুযোগ এসেছিল দুই দলের। লেভানডোভস্কি দ্বিতীয় গোলের কাছে গিয়েও ব্যর্থ হন, আবার তাকেফুসা কুবোর শট বার কাঁপায়। শেষ মুহূর্তে বার্সারও একটি প্রচেষ্টা ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তবু জয় নিশ্চিত হয় কাতালানদের। সাত ম্যাচে ষষ্ঠ জয়ে বার্সেলোনা এখন লা লিগার এক নম্বরে।