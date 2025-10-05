X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেসির ৩ অ্যাসিস্টে জয়ের ধারায় মায়ামি

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫১আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৩
সতীর্থের সঙ্গে মেসির উদযাপন।

জর্দি আলবা ও তাদেও আলেন্দের জোড়া গোলে নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।

এই জয়ে টানা দুই ম্যাচে জয়হীন থাকার হতাশা কাটিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে উঠে মেসিরা। ১৭ জয়, ৭ ড্র, আর ৮ হারে তাদের সংগ্রহ ৫৯ পয়েন্ট। বাকি দুটি ম্যাচ হাতে রেখে তারা দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি সিনসিনাটির চেয়ে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। সিনসিনাটির হাতে আছে একটি ম্যাচ। শেষ ছয় ম্যাচের মধ্যে এটি ছিল তাদের পঞ্চম পরাজয়। 

জিতলেও অবশ্য শিল্ড হাতছাড়া হয়েছে মায়ামির। অন্য ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফিলাডেলফিয়া। যার ফলে মায়ামিকে পেছনে ফেলে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নিয়েছে তারা।

লিওনেল মেসি টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও গোল পাননি, তবে দলের চার গোলের তিনটিতে অ্যাসিস্ট এসেছে তার পা থেকে। প্রথম গোল আসে ৩২তম মিনিটে। মেসির নিখুঁত থ্রু পাস ধরে জালে বল পাঠান আলেন্দে।

বিরতির ঠিক আগে ইনজুরি সময়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স লাইনের সামনে থেকে বল কেড়ে নেন মেসি। এরপর পাস দেন জর্দি আলবাকে। সেটা ঠাণ্ডা মাথায় জালে পাঠান আলবা। 

৫৯তম মিনিটে একক প্রচেষ্টায় নিউ ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরান দোর তুরগেমান। মাঝমাঠ থেকে কার্লেস গিলের পাস ধরে তিনি মায়ামির ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোলরক্ষক রোকো রিওস নভোকে পরাস্ত করেন। তাতে ব্যবধান দাঁড়ায় ২-১।

নিয়মিত গোলরক্ষক অস্কার উস্তারির পরিবর্তে এই ম্যাচে পোস্ট সামলান রোকো রিওস নভো। গত মঙ্গলবার শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হেরে পাঁচটি গোল হজম করেছিলেন উস্তারি। তবে গোল খাওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই জবাব দেয় ইন্টার মায়ামি। দ্রুত আক্রমণ থেকে আবারও মেসির পাসে গোল করেন আলেন্দে। এর তিন মিনিট পর দুর্দান্ত এক পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন জর্দি আলবা। অ্যাসিস্ট করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
সম্পর্কিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
১৪ বছর পর ভারতে আসছেন মেসি
বৃথা গেলো সুয়ারেজের লড়াই, শিকাগোতে ডুবলো মায়ামি
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় স্বর্ণপদক পাচ্ছেন নাকভি
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় স্বর্ণপদক পাচ্ছেন নাকভি
দুর্নীতি মামলায় খালাস পেলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
দুর্নীতি মামলায় খালাস পেলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
শিগগিরই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে ঐকমত্য কমিশন
শিগগিরই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে ঐকমত্য কমিশন
বৈরী আবহাওয়ায় হিলি বন্দরে পণ্য খালাসে স্থবিরতা
বৈরী আবহাওয়ায় হিলি বন্দরে পণ্য খালাসে স্থবিরতা
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media