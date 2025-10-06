হামজা চৌধুরী ঢাকায়, বিকালে করবেন অনুশীলন

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং চায়নার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে আজ সোমবার ঢাকা এসেছেন হামজা চৌধুরী। বিমানবন্দরে নেমে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে হাতও নাড়েন তিনি।
লন্ডন থেকে বিমানযোগে সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি যোগ দিয়েছেন টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।
সোমবার ঢাকায় এসেই আবার বিকালে অনুশীলনে নামার কথা হামজার।আগের দিন জাতীয় স্টেডিয়ামে দলের হেড কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেছিলেন, ‘হামজা কাল সকালেই (সোমবার) আসছে। সব ঠিক থাকলে তিনটি অনুশীলন সেশন করবে আমাদের সঙ্গে।’
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ আগামী ৯ অক্টোবর। সেক্ষেত্রে দলের অনুশীলন সেশনও বাকি আছে তিনটি। নিজের ক্লাব লেস্টার সিটিতে হামজার ম্যাচ ছিল শনিবার। সোয়ানসি সিটির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি বাংলাদেশি ডিফেন্ডারের।
হামজা আসলেও কানাডার প্রবাসী শমিত সোমকে কাবরেরা পাবেন আগামী মঙ্গলবার। কানাডা প্রিমিয়ার লিগে বাংলাদেশ সময় সোমবার ভোর ৪টায় ম্যাচ আছে শমিতের ক্লাব কাভালরি এফসির। ওই ম্যাচ খেলেই তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন।
ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলেই বাংলাদেশ দল রওনা দেবে হংকংয়ের উদ্দেশে। দুই দলের মধ্যকার ফিরতি ম্যাচটি হবে হংকংয়ে ১৪ অক্টোবর।