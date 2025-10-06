X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হামজা চৌধুরী ঢাকায়, বিকালে করবেন অনুশীলন

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৩আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৩
বিমানবন্দরে হামজাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং চায়নার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে আজ সোমবার ঢাকা এসেছেন হামজা চৌধুরী। বিমানবন্দরে নেমে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে হাতও নাড়েন তিনি। 

লন্ডন থেকে বিমানযোগে সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি যোগ দিয়েছেন টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। 

সোমবার ঢাকায় এসেই আবার বিকালে অনুশীলনে নামার কথা হামজার।আগের দিন জাতীয় স্টেডিয়ামে দলের হেড কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেছিলেন, ‘হামজা কাল সকালেই (সোমবার) আসছে। সব ঠিক থাকলে তিনটি অনুশীলন সেশন করবে আমাদের সঙ্গে।’ 

হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ আগামী ৯ অক্টোবর। সেক্ষেত্রে দলের অনুশীলন সেশনও বাকি আছে তিনটি। নিজের ক্লাব লেস্টার সিটিতে হামজার ম্যাচ ছিল শনিবার। সোয়ানসি সিটির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি বাংলাদেশি ডিফেন্ডারের। 

হামজা আসলেও কানাডার প্রবাসী শমিত সোমকে কাবরেরা পাবেন আগামী মঙ্গলবার।  কানাডা প্রিমিয়ার লিগে বাংলাদেশ সময় সোমবার ভোর ৪টায় ম্যাচ আছে শমিতের ক্লাব কাভালরি এফসির। ওই ম্যাচ খেলেই তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন। 

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলেই বাংলাদেশ দল রওনা দেবে হংকংয়ের উদ্দেশে। দুই দলের মধ্যকার ফিরতি ম্যাচটি হবে হংকংয়ে ১৪ অক্টোবর।

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
হামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
বড় চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ: কাবরেরা
দ্বিতীয় দিন অনুশীলনে জামাল-ফাহামিদুলরা
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
সর্বশেষ খবর
মরে প্রমাণ করতে হবে আমরা অসুস্থ, আদালতে দীপু মনি
মরে প্রমাণ করতে হবে আমরা অসুস্থ, আদালতে দীপু মনি
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: মাহবুবুল আলম হানিফসহ চার জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: মাহবুবুল আলম হানিফসহ চার জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
‘একা থাকা মানেই নিঃসঙ্গতা নয়’
হেলথ টিপস‘একা থাকা মানেই নিঃসঙ্গতা নয়’
সর্বাধিক পঠিত
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media