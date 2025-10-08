দুবাইয়ে সিরিয়াকে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান নারী চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইয়ে অংশ নেওয়ার আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে একটি আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) হয়েছে। প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশ ২-০ গোলে হারিয়েছে সিরিয়াকে।
প্রথমার্ধে সাইফুল বারী টিটুর দল ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। বিরতির পর আরও এক গোল হয়েছে।
দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচটি ৯ অক্টোবর স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে অর্পিতা বিশ্বাসরা।
এরপর বাছাইপর্ব খেলতে জর্ডানে যাবে মেয়েরা। সেখানে প্রথম ম্যাচ স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১৩ অক্টোবর ও ১৭ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে।