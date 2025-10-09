X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫২আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭
অনুশীলনে হামজা চৌধুরীসহ বাংলাদেশ দল।

এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে টিকে থাকার লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার রাতে হংকং চায়নার বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। কারণ তিন পয়েন্ট না পেলে টুর্নামেন্টে তাদের আশা কার্যত শেষ হয়ে যাবে। ম্যাচটি শুরু হবে বৃহস্পতিবার রাত ৮টায়। দেখাবে টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি। ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও থাকছে দেখার সুযোগ। টি স্পোর্টস ডিজিটাল, বংগ বিডি ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনেও দেখা যাবে ম্যাচ।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ২–১ গোলে হতাশাজনক পরাজয় দলটির আত্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। অথচ কয়েক মাস আগেই ভারতে গিয়ে গোলশূন্য ড্র করে আশার আলো দেখিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারায় সমালোচনার মুখে পড়েন কোচ কাবরেরা। বিশেষ করে তার দল নির্বাচন ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে। 

প্রতিপক্ষ হংকং চায়না পরিচিত তাদের সংগঠিত রক্ষণভাগ, দ্রুত পাল্টা আক্রমণ এবং শারীরিক শক্তির লড়াইয়ে দৃঢ়তার জন্য। দলটিতে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া খেলোয়াড়— ব্রাজিল, স্পেন, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, ফ্রান্স, জাপান ও স্কটল্যান্ড। যা তাদের আরও শক্তিশালী করেছে।

গত ১০ ম্যাচে বাংলাদেশকে নিয়ে কাবরেরার জয় তিনটি, দুটি ড্র ও হার পাঁচটি। 

/এফআইআর/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবলহামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
হংকংকে হারানোর সামর্থ্য আছে আমাদের: কাবরেরা 
ঢাকায় নেমে হংকংকে কঠিন দল বললেন শমিত
সর্বশেষ খবর
ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে
ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে
প্রাইম ব্যাংক ও এশিয়ানেটের মধ্যে চুক্তি সই
প্রাইম ব্যাংক ও এশিয়ানেটের মধ্যে চুক্তি সই
গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী
গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
সর্বাধিক পঠিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media