শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
২০১৪-এর পর আবারও বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২২আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২২
আলজেরিয়া ফুটবল দল

২০১৪ সালে সবশেষ বিশ্বকাপে খেলেছিল আলজেরিয়া। দীর্ঘ এক যুগের পর আবার ২০২৬ বিশ্বকাপে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে রিয়াদ মাহরেজের দল। ৪৮ দলের বিশ্বকাপে ২০তম দল হিসেবে আলজেরিয়া টিকিট পেলো। 

সোমালিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে তাদের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। মরক্কো, তিউনিসিয়া ও মোহামেদ সালাহর মিশরের পর এবার আফ্রিকার প্রতিনিধি হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো বিশ্বকাপে খেলবে ভ্লাদিমির পেটকোভিচের দল। আফ্রিকা থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে এবার নয়টি দল।

আলজেরিয়ার এটি পঞ্চম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ হতে যাচ্ছে। অতীত রেকর্ড বলছে এখন পর্যন্ত একবারই গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে আফ্রিকার দলটি। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে জার্মানির কাছে হেরে বিদায় নেয় দেশটি।

আলজেরিয়ার মিলুদ হাদেফি অলিম্পিক কমপ্লেক্সে সোমালিয়ার বিপক্ষে  জোড়া গোল করেন মোহামেদ আমৌরা। উইঙ্গার রিয়াদ মাহরেজ এই ম্যাচে একটি গোলের সঙ্গে দু’টি অ্যাসিস্টও করেন।

৬ মিনিটে ও ৫৮ মিনিটে আমৌরার দুটি গোল এসেছে ৩৪ বছর বয়সী মাহরেজের সহায়তায়। মাঝে ১৯ মিনিটে নিজেই এক দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান তিনি।

গ্রুপ ‘জি’ থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকেই বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল আলজেরিয়া। ৯ ম্যাচে ৭ জয়, এক ড্র ও হারে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।

