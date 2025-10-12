X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
রোনালদোর পেনাল্টি মিসের পরও নাটকীয় জয় পর্তুগালের 

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৫আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৫
গোল করেছেন রুবেন নেভেস।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে যোগ করা সময়ের গোলে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের হৃদয় ভেঙেছেন রুবেন নেভেস। তাতে নাটকীয় এক জয় পেয়েছে পর্তুগাল। ম্যাচে পেনাল্টি মিস করে হতাশ করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শেষ পর্যন্ত নেভেসের একমাত্র গোলে ১-০ গোলের জয় নিশ্চিত হয়েছে। 

ফ্রান্সিসকো ত্রিঙ্কাওয়ের নিখুঁত ক্রসে দুর্দান্ত হেডে গোল করেন নেভেস। নাহলে পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীর ভুলের মাশুল দিতে হতো পর্তুগালকে! 

ম্যাচের ১৫ মিনিট বাকি থাকতে ত্রিঙ্কাওয়ের শট হাতে লাগায় ডারা ও’শিয়াকে দায়ী করে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে আয়ারল্যান্ড গোলকিপার কাওইমহিন কেলাহারের অনবদ্য সেভ রোনালদোকে রুখে দেয়।

কেলাহারের দারুণ সেভের পর মনে হচ্ছিল, কঠিন লড়াই শেষে এক পয়েন্ট নিয়েই ডাবলিন ফিরবে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নেভেসের হেডে পরাজয় দেখেছে তারা। এর আগে গত মাসে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ইয়েরেভানে হারের ধাক্কা সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছিল দলটি। গ্রুপ ‘এফ’-এর অন্য ম্যাচে শনিবার আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পাওয়ায় পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে হাঙ্গেরি। তিন ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা পর্তুগালের চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে তারা।

টেবিলে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড রয়েছে তলানিতে। আর্মেনিয়ার চেয়ে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে তারা। 

স্পেন অবশ্য বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তাদের শতভাগ জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। জর্জিয়াকে হারিয়েছে ২-০ গোলে। দুই অর্ধে দুটি গোল করেন ইয়েরেমি পিনো ও মিকেল ওয়াইয়ারজাবাল। তিন জয়ে আগামী বিশ্বকাপের মূল পর্বে টিকিট কাটার পথে লা রোহারা। গ্রুপ ই-তে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। 

/এফআইআর/
