সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৪আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩০
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন হংকং কোচ, সঙ্গে অধিনায়ক।

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে হংকংয়ের ইংলিশ কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউডের কাছে একজন জানতে চেয়েছিলেন, আপনার দলে হামজা চৌধুরী থাকলে কোথায় খেলাতেন? জবাবে যেন ‘মাইন্ড গেম’ খেলতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ কোচ। সরাসরি বলেছেন, ‘অন দ্য বেঞ্চ’। তবে এবার এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে ১৪ অক্টোবর অ্যাওয়ে ম্যাচকে সামনে রেখে সোমবার হংকংয়ে হামজাকে নিয়ে অন্য কথা বলেছেন ওয়েস্টউড।

এক প্রশ্নের উত্তরে হংকং কোচ বলেছেন, ‘না, আমি আমার মত বদলাইনি। যখন কথাটা বলেছিলাম, তখন হাসছিলাম। আমি নিশ্চিত, সেও কিছু কথা বলেছিল, হাসতে হাসতেই। আমাদের মধ্যে ইংলিশ রসবোধ আছে, একটু বুদ্ধিদীপ্ত ঠাট্টাও থাকে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে কথাটা মজা করেই বলা হয়েছিল।’

এরপরই হামজাকে নিয়ে যোগ করলেন এভাবে, ‘সে দারুণ এক খেলোয়াড়। আমি তাকে পাবো (কোচিংয়ে) কিনা জানি না। আমি কখনও তার সঙ্গে অনুশীলন করিনি, তাকে অনুশীলন করতে দেখিনি, তার ক্যারেক্টার কেমন তাও জানি না। দল নির্বাচনের সময় অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হয়। শুধু দক্ষতা দেখেই কাউকে দলে নেওয়া হয় না, যদিও ওর দক্ষতা রয়েছে। পুরো ব্যাপারটা মিলিয়ে দেখতে হয়। তবে এটা সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে সে উঁচুমানের খেলোয়াড়। সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলে, আর আমাদের অনেক খেলোয়াড়ই সেই পর্যায়ে খেলতে চায়।’

 

