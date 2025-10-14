X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হামজা বললেন, ‘দিনশেষে একটু হতাশা রয়েই গেলো’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪০
হামজা চৌধুরী।

হংকংয়ে হামজা চৌধুরী দারুণ জনপ্রিয়। সেখানকার এয়ারপোর্ট থেকে সব জায়গায় তার ভক্তকুলদের দেখা মিলেছে। মঙ্গলবার এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। ম্যাচশেষে কিছুটা হতাশা প্রকাশ করেছেন হামজা। আবার হংকংয়ের দর্শক ও মাঠ দেখেও উচ্ছ্বসিত তিনি।

ম্যাচের পর হামজা চৌধুরী বলেছেন, ‘দারুণ, একেবারে উঁচুমানের অভিজ্ঞতা। ইংল্যান্ডে খেলেছি, কিন্তু এখানকার এই স্টেডিয়ামটিও সম্ভবত সেরাদের মধ্যে একটি। পরিবেশটা অসাধারণ, গোলপোস্টের পেছনে থাকা সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখলেই বোঝা যায়, তারা কতটা দুর্দান্ত।’

ফুটবলে দর্শকই বড় প্রাণ। হামজা তাই দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন, ‘এটাই তো ফুটবলে চাই, বিশেষ করে এশিয়ায়। এই খেলাটা আরও বড় হোক, বিশ্বমঞ্চে জায়গা পাক। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই হংকংয়ের সমর্থকদের, আর অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশি সেই সমর্থকদেরও, যারা এখানে পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছেন।’

বাংলাদেশ পিছিয়ে থেকে ১-১ গোলে ড্র করেছে। হামজা তারপরও ভীষণ হতাশ, ‘আমাদের সামনে আবারও কিছু তৈরি করার মতো ভিত্তি তৈরি হয়েছে, তবে দিনশেষে একটু হতাশা রয়েই গেলো।’ 

/টিএ/এফআইআর/এমওএফ/
বিষয়:
হামজা চৌধুরী
সম্পর্কিত
১০ জনের হংকংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের ড্র  
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
হামজা মাঠ ও মাঠের বাইরে একজন নেতা: কাবরেরা
সর্বশেষ খবর
ফ্রি দিলেও মানুষ মুজিব কোট নেবে না, ভয়েও কেউ পরে না: নুর
ফ্রি দিলেও মানুষ মুজিব কোট নেবে না, ভয়েও কেউ পরে না: নুর
চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ ২ জন গ্রেফতার
চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ ২ জন গ্রেফতার
বাসে তল্লাশি করে মাদক ও ওয়াকিটকি উদ্ধার, ২ জন আটক
বাসে তল্লাশি করে মাদক ও ওয়াকিটকি উদ্ধার, ২ জন আটক
মিরপুরের অগ্নিকাণ্ড, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারেকের
মিরপুরের অগ্নিকাণ্ড, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারেকের
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media