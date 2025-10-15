X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রোনালদোই সর্বোচ্চ গোলদাতা

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৩
জোড়া গোলে ইতিহাস গড়েছেন রোনালদো।

বয়স ৪০ বছর হয়ে গেলেও থেমে নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ইতিহাস লিখলেন আবার। মঙ্গলবার হাঙ্গেরির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জোড়া গোল করে তিনি এখন বাছাইপর্বের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

রোনালদো তার ৪০তম ও ৪১তম গোল করে ছাড়িয়ে গেছেন গুয়াতেমালার কিংবদন্তি কার্লোস রুইজকে। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাছাইপর্বে করেছিলেন ৩৯ গোল।

পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই পর্তুগিজ তারকা ম্যাচের ২২ মিনিটে নেলসন সেমেদোর ক্রস থেকে দলকে সমতায় ফেরান। এরপর বিরতির আগে নুনো মেন্ডেসের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে পর্তুগালকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে।

শেষ পর্যন্ত রবার্তো মার্টিনেসের দল ম্যাচটা শেষ করেছে ২-২ ড্রয়ে। ম্যাচটা জিততে পারলে বিশ্বকাপের মূল পর্ব নিশ্চিত হয়ে যেতো। কিন্তু পয়েন্ট ভাগাভাগি করায় বাছাই পর্বে ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। তারা এখন মূল পর্বের টিকিট কাটার দ্বারপ্রান্তে। নভেম্বর উইন্ডোতে খেলতে নামলেই তারা সেটা নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ১৪৩ গোলের মালিক রোনালদো এখন চোখ রাখছেন এক অনন্য মাইলফলকে। ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য তার সামনে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোবিশ্বকাপ বাছাই-ইউরোপ
