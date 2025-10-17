X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
ইউরোপে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮
ব্রাজিল দলের খেলোয়াররা

চলতি মাসে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। এবার আগামী মাসে প্রীতি ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ঠিক হয়েছে। ইউরোপে আফ্রিকার দুই দল সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিজেদের ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানায়।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচের প্রথমটিতে ১০ অক্টোবর সিউলে  দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে ১৪ অক্টোবর টোকিওতে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ধাক্কা খায়। জাপানের কাছে ৩-২ গোলে হারে আনচেলত্তির দল।

এখন নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচে লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১৯ নভেম্বরে ফ্রান্সের পিয়েরে-মাউরি স্টেডিয়ামে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে নভেম্বরে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আনচেলত্তির দল।

 

