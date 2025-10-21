X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৯
আফগানিস্তান ফুটবল দল

নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। আফগানিস্তানের হোম ম্যাচ আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। 

আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের আফগানিস্তান বনাম মিয়ানমার ম্যাচ। সেই ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের মাঠে। তবে সেখানে না হয়ে এখন ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনাতে হতে যাচ্ছে। 

শুরুতে আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন অনুরোধ জানায় বাংলাদেশকে। পরবর্তীতে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অনুমোদনের পর ম্যাচ আয়োজনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

১৮ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচও রয়েছে। জানা গেছে, তার আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচও খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের।

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
আফগানিস্তান
সম্পর্কিত
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
হিন্দু ও শিখদের দেশে ফেরার আহ্বান তালেবান মন্ত্রীর, ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি
দোহায় হবে আফগানিস্তান-পাকিস্তান আলোচনা
সর্বশেষ খবর
ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল জীবিত নবজাতক
ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল জীবিত নবজাতক
মারা গেছেন বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান আসরানি
মারা গেছেন বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান আসরানি
আপিলে না’গঞ্জের আলোচিত ৭ খুনের মামলার শুনানি ৪ সপ্তাহ মুলতবি
আপিলে না’গঞ্জের আলোচিত ৭ খুনের মামলার শুনানি ৪ সপ্তাহ মুলতবি
অগ্নিঝুঁকি: বারবার সতর্ক করার পরও ব্যবস্থা নেয়নি বেবিচক
অগ্নিঝুঁকি: বারবার সতর্ক করার পরও ব্যবস্থা নেয়নি বেবিচক
সর্বাধিক পঠিত
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media