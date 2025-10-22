চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল উৎসবের রাত

গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের তুবড়ি ছুটেছে। সব আলো কেড়ে নিয়েছে মূলত প্যারিস সেন্ত জার্মেই। তারা বায়ার লেভারকুসেনের মাঠে জিতেছে ৭-২ গোলের বিশাল ব্যবধানে। বড় ব্যবধানে জিতেছে বার্সেলোনা, পিএসভিও। কাতালানরা অলিম্পিয়াকোসকে ৬-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে। পিএসভি নাপোলিকে বিধ্বস্ত করেছে ৬-২গোলে।
এদিন মোট ৯ ম্যাচে ৪৩টি গোল হয়েছে। তবে পাদপ্রদীপের আলোয় ছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। প্রথমার্ধেই দাপট দেখায় তারা। উইলিয়ান পাচো ও খিচা কাভারাস্কেইয়ার গোলের মাঝে দু’বার জালের দেখা পান দেজিরে দুয়ে। লেভারকুসেনের আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো একটি পেনাল্টি মিস করলেও আলেইক্স গার্সিয়া স্পট কিক থেকে একটি গোল শোধ করেন।
প্রথমার্ধে অবশ্য উভয় দলই একজন করে খেলোয়াড় হারিয়েছে। লেভারকুসেনের রবার্ট আন্দরিশ ও পিএসজির ইলিয়া জাবারনি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।
বিরতির পরপরই নুনো মেন্দেস পিএসজির পঞ্চম গোল করেন। গার্সিয়া ব্যবধান কমিয়ে আনেন ৫-২ গোলে। এরপর ইনজুরি কাটিয়ে ও ব্যালন ডি’অর জয়ের পর প্রথম মাঠে নেমে ষষ্ঠ গোলটি করেন ওসমান দেম্বেলে। ইনজুরি সময়ে ভিতিনহা সপ্তম গোলটি পূরণ করেন।
এই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের বাইরে খেলতে গিয়ে সাত গোল করেছে পিএসজি। তিন ম্যাচে পূর্ণ নয় পয়েন্ট নিয়ে তারা এখন শীর্ষে, গোল ব্যবধানেও এগিয়ে।
অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনাল এমিরেটস স্টেডিয়ামে অ্যাতলেতিকোকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। মিকেল আর্তেতার দল ইউরোপে টানা তিন জয় তুলে নিয়েছে। সেটা করেছে ক্লিন শিট রেখে।
সব গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। গ্যাব্রিয়েল প্রথম গোল করেন, এরপর গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি ব্যবধান বাড়ান। তারপর ভিক্টর গিয়োকেরেস দুইবার জাল খুঁজে পান।
ম্যানচেস্টার সিটির জয়ের দিনে স্পেনে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে প্রথম গোলটি করেন হাল্যান্ড। দ্বিতীয়টি করেন বের্নার্দো সিলভা। তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে পেপ গার্দিওলার দল।
এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা নরওয়েজিয়ান তারকা এখন সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১১ ম্যাচে গোল করেছেন ১৫টি।
পিএসজির কাছে আগের ম্যাচে বার্সেলোনা হারলেও এবার গোল উৎসবে মাঠে ছাড়ে তারা। অলিম্পিয়াকোসকে ৬-১ ব্যবধানে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেছেন ফেরমিন লোপেজ। পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন লামিনে ইয়ামাল, আর মার্কাস র্যাশফোর্ড জোড়া গোল করেছেন। অলিম্পিয়াকোসের হয়ে একমাত্র সান্ত্বনার গোলটি আসে আয়ুব এল কাবির পেনাল্টি থেকে।