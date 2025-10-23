X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
জয়ের ধারায় লিভারপুল, জিতেছে রিয়াল-বায়ার্নও

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৭আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৭
টানা ৪ ম্যাচ হারের পর জিতেছে লিভারপুল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের ধারায় ফিরেছে লিভারপুল। হুগো একিতিকে পুরনো ক্লাবের জালে বল জড়িয়েছেন। তাতে বুধবার রাতে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্টরা। এদিন চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ ও বায়ার্ন মিউনিখও জয় পেয়েছে। 

টানা চার ম্যাচে হারের হতাশা নিয়ে জার্মান সফরে গিয়েছিল লিভারপুল। সেই ধারাবাহিকতায় আগের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেও গ্যালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে হেরেছিল তারা। তবে ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেছে ইংলিশ জায়ান্টরা।

রাসমুস ক্রিস্টেনসেনের গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় স্বাগতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট। তবে জুলাইয়ে ৭৯ মিলিয়ন পাউন্ডে ক্লাব বদলে আসা একিতিকে পুরনো দলের জালে বল জড়িয়ে সমতা ফেরান।

৩৯ মিনিটে কর্নার থেকে ভার্জিল ফন ডাইক হেডে গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন। এরপর বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রায় একই কায়দায় ইব্রাহিমা কোনাতে ব্যবধান করেন ৩-১।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল আসে কডি গাকপো ও ডমিনিক সবোসলাইয়ের পা থেকে। এতে ৩৬-দলের লিগ পর্বের তালিকায় দশম স্থানে উঠে আসে লিভারপুল।

অন্যদিকে, বায়ার্ন মিউনিখও দারুণ ছন্দে রয়েছে। ক্লাব ব্রুগ্গের বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয়ে ৯ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে তারা। ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইন করেন মৌসুমের ১২ ম্যাচে ২০তম গোল।

১৭ বছর বয়সী লেনার্ট কার্ল ম্যাচে প্রথম গোল করেন, এরপর লুইস দিয়াস ও নিকোলাস জ্যাকসনের সঙ্গে স্কোরশিটে নাম লেখান কেইন।

রিয়াল মাদ্রিদও পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জুভেন্টাসের বিপক্ষে ১-০ গোলের কঠিন জয়ে তিন পয়েন্ট পেয়েছে তারা। ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেইনের সতীর্থ জুড বেলিংহ্যাম গোল খরা কাটিয়ে মৌসুমের প্রথম গোল করেছেন। 

৫৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে রিবাউন্ড থেকে গোল করেন বেলিংহ্যাম। তাতে টানা সাত ম্যাচ জয়বিহীন থাকলো জুভেন্টাস।

/এফআইআর/
বিষয়:
চ্যাম্পিয়ন্স-লিগ
