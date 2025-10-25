মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফে দুর্দান্ত সূচনা ইন্টার মায়ামির

লিওনেল মেসির জোড়া গোলে ন্যাশভিল এসসিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে এমএলএস কাপের প্রথম রাউন্ডের প্লে-অফ সিরিজে দারুণ সূচনা করেছে ইন্টার মায়ামি। এদিন মেসির পাশাপাশি গোল করেন তাদেও আলেন্দে। এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে মায়ামি।
আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী মেসি নিয়মিত মৌসুমে ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি হিসেবে পান গোল্ডেন বুট। পুরস্কার পাওয়ার পর মাঠে নেমেই যেন প্রমাণ করেন কেন তিনি এই স্বীকৃতির যোগ্য—১৯তম মিনিটে লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে ডাইভিং হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি।
৬২তম মিনিটে ইয়ান ফ্রের পাস থেকে আলেন্দের হেডে গোল করে মায়ামিকে ২-০ তে এগিয়ে নেন।
ইনজুরি টাইমের নবম মিনিটে ন্যাশভিল গোলরক্ষক জো উইলিস জর্দি আলবার বাম দিকের ক্রস ঠেকাতে ব্যর্থ হলে মেসি ফাঁকা পোস্টে বল জালে জড়িয়ে জয় নিশ্চিত করেন।
স্টপেজ টাইমের একাদশ মিনিটে হ্যানি মুকতার গোল করলেও সেটি সান্ত্বনাসূচক হয়েই ছিল।