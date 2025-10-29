ভারত ম্যাচের জন্য শুরু হচ্ছে হামজা-জামালদের প্রস্তুতি

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামী ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে ভারতের। এছাড়া ১৩ অক্টোবর নেপালের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে দুটি ম্যাচকে সামনে রেখে হামজা- জামালদের প্রস্তুতি বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) থেকে শুরু হতে যাচ্ছে।
হংকং চায়না ম্যাচের স্কোয়াডকে নিয়েই জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়রা কুয়েতে আছেন। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ শেষে তপু বর্মণরা ক্যাম্পে যোগ দেবেন। হেড কোচ হাভিয়ের কাবরেরা এখনও ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফেরেননি।
বুধবার জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “ভারত ম্যাচের কথা মাথায় রেখে আগামীকাল থেকেই আমরা ক্যাম্প শুরু করছি। বসুন্ধরা কিংস কুয়েতে আছে। তারা এলে দুদিন পর ক্যাম্পে যোগ দেবেন। এবার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁতে ক্যাম্প শুরু করছি। ৩১ তারিখ থেকেই আমরা প্ল্যান করবো কীভাবে, কী করা হবে। কোচও এর মধ্যেই চলে আসবেন। আমরা বাফুফে থেকে চাচ্ছি আগে থেকেই সব কিছু করতে।”
আমের খান আরও বলেন, “আমরা সর্বশেষ দলটা নিয়েই কাজ করছি। শেষ যে দলটা খেলেছে তাদের নিয়ে আমরা এগোতে চাচ্ছি। ফাহামিদুলের যেহেতু হলুদ কার্ডের একটা জটিলতা আছে তাই সে আসছে না। আপাতত দেশে যারা আছেন তাদের নিয়ে ক্যাম্প শুরু হবে।”
হামজা চৌধুরীর ঢাকায় আসা নিয়ে জাতীয় দলের ম্যানেজার বলেন, “হামজা-শমিত এদের সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনাটাই হচ্ছে ভারত ম্যাচ ঘিরে। এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হামজা আসছেন ৯ নভেম্বর।”