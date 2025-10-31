X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
বিশ্বকাপের আগে সৌদি লিগে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৬আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৬
লিওনেল মেসি।

আগামী বছরের ফুটবল বিশ্বকাপের আগে অল্প সময়ের জন্য সৌদি প্রো লিগে খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ী তারকার সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির এক শীর্ষ ক্রীড়া কর্মকর্তা এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সৌদি আরবের মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আব্দুল্লাহ হাম্মাদ স্থানীয় প্ল্যাটফর্ম ‘থামানিয়া’-এর এক পডকাস্টে বলেন,‘গত ক্লাব বিশ্বকাপ চলাকালে মেসির দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা প্রস্তাব দেয়, মেসি সৌদি আরবে খেলতে চায়, কারণ এমএলএস প্রায় চার মাসের জন্য বন্ধ থাকবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মেসি চেয়েছিল ফিটনেস ধরে রাখতে এবং ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। এমনটা আগেও হয়েছিল—যখন ডেভিড বেকহ্যাম লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির খেলোয়াড় হয়েও ২০১০ সালে এসি মিলানে গিয়েছিলেন।’

৮বারের ব্যালন ডি’অরজয়ী মেসি ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। তার আগে ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত খেলেছেন পিএসজিতে। তার আগে বার্সেলোনার সঙ্গে দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করেন তিনি।

হাম্মাদ জানান, মেসির সেই প্রস্তাব তিনি দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তবে মন্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করেন, ‘মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, সৌদি লিগ অন্য টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।’ 

যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে কি সৌদি আরব মেসিকে ফিরিয়ে দিয়েছে?, তিনি উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, সত্য এটাই।’

বিশ্বকাপ-পরবর্তী সময়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সৌদি লিগে ইউরোপের তারকা ফুটবলারদের জমজমাট আসর বসেছে। নেইমার, করিম বেনজেমাও লিগটিতে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বও পেয়েছে সৌদি আরব।

লিওনেল মেসিসৌদি ফুটবলইন্টার মায়ামিবিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬
