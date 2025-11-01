কুয়েতে শেষ ম্যাচও হারলো কিংস

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচেও হেরেছে বসুন্ধরা কিংস।
কুয়েতের চ্যাম্পিয়নদের কাছে হেরেই এবারের চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্ব শেষ করল কিংস। শুক্রবার রাতে রাকিব-জিকোরা ২-০ গোলে হেরেছে আল কুয়েতের কাছে।
তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই পরের ধাপে গেছে আল-কুয়েত। ৬ পয়েন্টে সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে আল-আনসার। বিদায় নিলেও আল-শিবের ঝুলিতে আছে ৩ পয়েন্ট। একমাত্র কিংসই পারেনি পয়েন্টের খাতা খুলতে।
কুয়েতের জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ স্টেডিয়ামে এ ম্যাচে কিংস শুরু থেকে ব্যাকফুটে। কয়েক পা ঘুরে ডান দিক থেকে সামি আল সানেয়া ক্রস বাড়ালেন বক্সে। মেহেদী হাসান শ্রাবণের বদলে এ ম্যাচে পোস্টে ফেরা আনিসুর রহমান জিকো আটকাতে ব্যর্থ হলে ইউসুফ আল সুলেইমান হেডে লক্ষ্যভেদ করেন। প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যায় আল-কুয়েত।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সতীর্থের পাসে তাহা খেনিসসি নিখুঁত ফ্লিকে জিকো আবারও পরাস্ত হলে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ। কিংসকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার স্বস্তি নিয়ে বিরতিতে যায় আল-কুয়েত।
দ্বিতীয়ার্ধে কিংস পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে। পুরো ম্যাচ জুড়ে আটটি শটের মাত্র একটি লক্ষে রাখতে পারে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আল-কুয়েত ব্যবধান বাড়ানোর চেয়ে বলের নিয়ন্ত্রণ রাখায় মনোযোগী ছিল বেশি। ব্যবধান বাড়াতে না পারলেও সহজ জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে তারা। আর রিক্ত হস্তে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বসুন্ধরা কিংসকে।