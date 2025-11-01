X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
আবু সাঈদ ও মুগ্ধর স্মরণে প্রীতি ফুটবলে বিইউপি জয়ী 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২০
চ্যাম্পিয়নদের হাতে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন মির্জা ফখরুল

স্বৈরাচারবিরোধী জুলাই আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধর স্মরণে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে হারিয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) । 

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটির ফুটবল অনুশীলন মাঠে ন্যাশনাল ইয়ুথ অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের আয়োজনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। 

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বিইউপির মধ্যকার প্রীতি ফুটবল ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে ড্রর পর টাইব্রেকারে ফল নিষ্পত্তি হয়েছে। টাইব্রেকারে জয় পায় বিইউপি।

প্রীতি ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে দুই দলের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। 

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. তৌফিকুল ইসলাম মিথিল, আবু সাঈদের বাবা মো. মকবুল হোসেন ও মীর মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান। 

এসময় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের দুই আইকন ও অগ্রণী সৈনিক আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ তারাসহ যারা এ আন্দোলনে নিহত হয়েছেন—তাদের স্মরণ রাখতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ 

গাইবান্ধার শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার
নরসিংদীতে র‌্যাবের অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৮
কারও মতামত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না: আমির খসরু
এসে গেছে বিয়ের মৌসুম: বর-কনের জন্য জরুরি টিপস
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
 
 
