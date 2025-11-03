X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
ক্লাসিকো হারের হতাশা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:১৪আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১২
শেষ গোলটি করেছেন র‌্যাশফোর্ড।

এল ক্লাসিকোতে পরাজয়ের হতাশা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগায় এলচেকে ৩-১ গোলে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে তারা।

ইংলিশ ফরোয়ার্ড র‍্যাশফোর্ড দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। এর আগে প্রথমার্ধে তিন মিনিটের ব্যবধানে লামিনে ইয়ামাল ও ফেরান তোরেসের দুই গোল বার্সাকে এগিয়ে দেয়।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে যোগ দেওয়ার পর স্পেনে দুর্দান্ত সময় কাটাচ্ছেন র‍্যাশফোর্ড। এটি তার পঞ্চম গোল।

এই জয়ে হান্সি ফ্লিকের দল শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে এনেছে পাঁচে। 

এলচের পক্ষে রাফা মির প্রথমার্ধে এক গোল করে আশা জাগালেও দ্বিতীয়ার্ধে দুইবার পোস্টে লেগে তার শট ফিরে আসে। 

খেলার নবম মিনিটেই লামিনে ইয়ামালের গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। ডেভিড আফেনগ্রুবারের পাস আলেহান্দ্রো বালদের কাছে সরাসরি গেলে বাম দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ইয়ামালকে পাস দেন। তরুণ উইঙ্গার ঠাণ্ডা মাথায় বল পাঠান জালে। আগস্টের পর এটি ছিল লা লিগায় তার প্রথম গোল।

তিন মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে বার্সা। এলচে ডিফেন্ডার আদ্রিয়া পেদ্রোসার পা পিছলে যাওয়ায় সুযোগ পান ফেরমিন লোপেজ। তিনি বল বাড়ান তোরেসের কাছে। সেখান থেকে জালে বল পাঠান স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

র‍্যাশফোর্ডও গোলের খোঁজে ছিলেন। তার একটি শট দিক পরিবর্তিত হয়। ৪১তম মিনিটে বার্সা হজম করে একটি গোল। আলভারো নুনিয়েজের পাস থেকে মির বল পেয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়ার সাত মিনিট পর র‍্যাশফোর্ড বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়। অবশেষে ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার ঠিক পরেই গোল পান র‍্যাশফোর্ড। ফেরমিনের পাস ধরে বক্সের প্রান্তে বল পান তিনি। ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নেওয়া তার জোরালো শট ক্রসবারে লেগে চলে যায় জালে। 

 

লা লিগাবার্সেলোনা
