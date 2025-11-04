অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের রিয়াল-পরীক্ষা

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের সাবেক ক্লাব লিভারপুলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসো। দুই দলের ম্যাচটা শুরু হবে রাত ২টায়।
অবশ্য দুই দল দুই বিপরীত মুখী ছন্দে থেকে একে অপরের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্ট লিভারপুল শেষ আট ম্যাচে মাত্র দুটি জয় পেয়েছে, সেখানে আলোনসোর রিয়াল মাদ্রিদ আছে উড়ন্ত ফর্মে। গত মৌসুমের তুলনায় দলটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। গত সপ্তাহে লা লিগায় ‘এল ক্লাসিকো’য় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লস ব্লাঙ্কোস, এবার তারা আর্নে স্লটের লিভারপুলের বিপক্ষে আরেকটি বড় ম্যাচে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রমাণে মুখিয়ে।
এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের একমাত্র হারটি এসেছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ডার্বিতে ৫-২ গোলে হারের লজ্জা পেয়েছে তারা। এরপর থেকেই আলোনসোর দল দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে।
লিভারপুলের অনেক সমর্থকই চেয়েছিলেন, ২০২৩/২৪ মৌসুমের শেষে যখন ইয়ুর্গেন ক্লপ সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন, তখন যেন আলোনসোই অ্যানফিল্ডের দায়িত্ব নেন। কারণ বল পায়ে সাবলীল ও চিন্তাশীল আলোনসো ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত লিভারপুলের মিডফিল্ডের মূল মস্তিষ্ক ছিলেন। ২০০৫ সালের ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে তিনি ছিলেন দলের অন্যতম নায়ক। জিতেছিলেন এফএ কাপসহ আরও কয়েকটি ট্রফি। এরপরই তিনি পাড়ি জমান রিয়াল মাদ্রিদে।
বায়ার লেভারকুসেনে এক বছর বাড়িয়ে থাকার পর, গত মৌসুমে কোনও বড় শিরোপা না পাওয়ায় কার্লো আনচেলত্তির স্থলাভিষিক্ত হন আলোনসো।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এসে খুব অল্প সময়েই নিজের ছাপ ফেলেছেন—এই মৌসুমে রিয়াল ১৪ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ১৩টিতেই।
আনচেলত্তির সময় তার তারকাখচিত আক্রমণভাগ প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে ব্যর্থ হলেও আলোনসোর দলের বলবিহীন অবস্থায়ও তীব্রতা থাকে বেশি। ফলে দলটি এখন অনেক বেশি দৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ।
স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা লিখেছে, ‘রিয়াল মাদ্রিদ নতুন পরিচয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছে—তারা এখন প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখে, চাপে ফেলে এবং নিয়ন্ত্রণে আনে।’ যা আনচেলত্তির শেষ মৌসুমের নির্জীব পারফরম্যান্স থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
এখন ইউরোপে রিয়ালের চেয়ে বেশি মাঠে বল পুনরুদ্ধারের নজির কোন দলের নেই, বিশেষ করে প্রতিপক্ষের ফাইনাল থার্ডে।
আলোনসো প্রমাণ করেছেন, তিনি ম্যাচ চলাকালীন কিংবা ম্যাচের মধ্যবর্তী বিরতিতেও কৌশলগত পরিবর্তনে সাহসী। তার দল আনচেলত্তির রিয়ালের মতো অনুমেয় মোটেই নয়।
কোচের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রিয়াল মাদ্রিদ ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে নিজস্ব মাঠে অনুশীলন করবে, যাতে লিভারপুল তাদের পরিকল্পনা আঁচ করতে না পারে।
ম্যাচের আগে হাসতে হাসতে আলোনসো বলেছেন, ‘এটা আমার সিদ্ধান্ত (অ্যানফিল্ডে অনুশীলন না করা)। আমরা নিজেদের জায়গায় অনুশীলন করতে পছন্দ করি, যাতে তারা আমাদের ওপর ২০০টা ক্যামেরা না বসায়।’