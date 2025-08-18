X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করায় এশিয়া কাপ হকিতে খেলবে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২০
ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতায় আসন্ন এশিয়া কাপ হকিতে অংশ নিচ্ছে না পাকিস্তান পুরুষ হকি দল। তার বদলে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনও তথ্য ছিল না। অবশেষে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই আমন্ত্রণের কথা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।  

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্ণেল রিয়াজুল হাসান বলেছেন, ‘আজ দুপুর সাড়ে বারোটার পর ভারত ও এশিয়ান হকি ফেডারেশন উভয় পক্ষ থেকে এশিয়া কাপে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। আমরা খেলতে সম্মত সেটা ইতোমধ্যেই জানিয়েছি। এশিয়া কাপ খেলার অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা আমরা দ্রুত সম্পন্ন করবো।’

টুর্নামেন্টটি আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভিসা প্রাপ্তিও বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । এখন ভিসাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেছেন, ‘আমরা আজ-কালের মধ্যে জিও (সরকারি আদেশ) পেয়ে যাওয়ার আশা রাখি। অনলাইনে ভিসার জন্য আজই আবেদন করা হবে। ভারত ও এশিয়ান হকি ফেডারেশন উভয়ে ভিসার ব্যাপারে সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।’

উল্লেখ্য, ভারত সরকার ভিসা দিতে সম্মত হলেও পাকিস্তান হকি ফেডারেশন নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কথা জানিয়ে এশিয়ান হকি ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়।

ভারত ও পাকিস্তানের চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ শুরু থেকেই অনিশ্চিত ছিল। যদিও ভারত সরকার জুলাইয়ের শুরুতে জানিয়েছিল, পাকিস্তান দলকে ভিসা দিতে কোনও বাধা থাকবে না। তবু পাকিস্তান হকি ফেডারেশন তাতে আগ্রহী ছিল না, এমনকি ভেন্যু পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেয় তারা।

জুলাইয়ের শেষের দিকে কিছু কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান ভিসার জন্য আবেদন করেছে। পরে পাকিস্তান সরকার তার ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেয়, সরকারের সরাসরি অনুমোদন ছাড়া ভারত সফরের কোনও আমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে।

